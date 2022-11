Alterado local de prova de concurso de procurador do trabalho

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL Nº 124, DE 7 DE NOVEMBRO DE 2022

22º CONCURSO PÚBLICO

O Procurador-Geral do Trabalho e Presidente das Comissões do 22º Concurso Público para Provimento de Cargos de Procurador(a) do Trabalho, tendo em vista o disposto no artigo 11 da Resolução nº 198/2022, do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, resolve:

I – ALTERAR o Edital 120, de 26/10/2022, publicado no DOU, Seção 3 de 27/10/2022, quanto ao local de realização da prova objetiva na cidade de João Pessoa/PB, que passa a ser no João Machado Colégio e Curso, endereço: Av. 1° de Maio, 386 – Bairro Jaguaribe – João Pessoa/PB – CEP. 58015-430.

II – INFORMAR que ficam mantidas as demais disposições do Edital 120, de 26/10/2022, publicado no DOU, Seção 3 de 27/10/2022.

JOSÉ DE LIMA RAMOS PEREIRA