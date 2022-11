Weverton é o Acre na Copa do Mundo de Futebol 2022

Personagem fixo nas convocações da Seleção Brasileira neste ciclo de Copa do Mundo, Weverton estará presente no Catar. O goleiro do Palmeiras foi convocado por Tite nesta segunda-feira (7/11) e faz parte dos 26 atletas que representarão o Brasil no Mundial.

Weverton tem 34 anos e é o terceiro goleiro do Brasil. Ele fica atrás do titular Alisson, que defende o Liverpool, e do reserva imediato Ederson, do Manchester City.

Em 2022, o arqueiro do Palmeiras conquistou os títulos da Recopa Sul-Americana, do Campeonato Paulista e da Série A do Campeonato Brasileiro.

Esta será a primeira Copa do Mundo de Weverton, que começou a figurar nas convocações da Seleção Brasileira em 2016, após ser titular na conquista do ouro nas Olimpíadas do Rio.