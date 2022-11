Hoje tem convocação da Seleção e Weverton pode estar na lista de Tite

É grande a possibilidade de o Acre passar a existir na história das Copas a partir desta segunda-feira (7) com a convocação do goleiro Weverton para a Seleção Brasileira.

Um dos motivos é que Weverton é figura recorrente nas convocações do técnico Tite e deve ser o terceiro goleiro do Brasil no Mundial.

Nascido em Rio Branco, Weverton surgiu nas categorias de base do Juventus do Acre. Participou da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo clube, onde ganhou destaque no jogo contra o Corinthians, sendo eleito o melhor em campo.

Desde então, a carreira do goleiro acreano tomou impulso e ele viveu grandes momentos de destaque até chegar ao Palmeiras, ajudando a equipe a ganhar importantes títulos.