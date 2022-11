Conforme dados publicados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, em outubro de 2022, o Acre exportou US$ 2,92 milhões e importou, US$ 173 mil, resultando em um saldo na balança comercial de US$ 2,75 milhões.

Com o resultado do mês, no acumulado do ano (janeiro a outubro), o saldo alcançou US$ 47,48 milhões, superando em 19,6% o valor do mesmo período de 2021 (US$ 39,71). Em breve será publicado o Boletim completo do Comércio Exterior de novembro.