Chove pouco nos próximos dias no Acre mas sexta (11) pode ter temporal

O mais recente boletim da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Políticas Indígenas (Semapi) traz previsão de chuva com volume acumulado na semana até 9 de novembro de 5 milímetros até 15 mm, com indicativo de ´anomalia negativa´ nas localidades dos municípios da regional Juruá, Tarauacá-Envira, Purus, Baixo Acre e Alto Acre, onde as chuvas deverão estar abaixo do esperado para o período.

De seu lado, o portal O Tempo Aqui corrobora a informação e traz novos dados: “As chuvas, no Acre, retornarão somente na próxima quarta-feira, 9/11, sendo fracas, rápidas e pontuais, mas será a partir de quinta-feira e, principalmente, na sexta-feira, que poderão ser intensas e acompanhadas de temporais”, informa O Tempo Aqui.

Divulgado há um mês, o prognóstico para o trimestre de outubro, novembro e dezembro de 2022 é de que a chuva deverá ficar acima da média na Ilha do Marajó, Região Metropolitana de Belém e em Roraima. Nas demais áreas da Amazônia Legal e Estado do Acre, a precipitação fica dentro dos padrões climatológicos.