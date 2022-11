A necessária e urgente renovação de lideranças no Acre

A Câmara Municipal de Rio Branco recebeu nesta primeira semana de novembro, no espaço Tribuna Popular, o membro do Movimento RenovaBR, Arthur Melo. O movimento é a Escola de Formação de Novas Lideranças Políticas que desenvolve habilidades técnicas e socioemocionais, qualificando e preparando pessoas comuns de diferentes origens e ideologias com interesse de renovar a democracia no Brasil.

A escola criada em 2017 disponibiliza cursos de forma gratuita para qualquer cidadão que queira ingressar na política e já formou mais de 2 mil lideranças políticas pelo Brasil, de todas as origens e posicionamentos. Nas eleições municipais de 2020, foram mais de 150 ex-alunos eleitos para as Prefeituras e Câmaras Municipais.

‘’Nós temos sempre uma preocupação de trazer uma maior pluralidade de ideias possíveis, em 2020 teve a ideia de expandir ainda mais através de um curso EAD de quase 200hs, todos esses cursos oferecidos gratuitamente ao público, a gente sai de 130 alunos para quase 2 mil alunos no país inteiro’’, disse Arthur Melo.

A autora do requerimento, vereadora Michelle Melo (PDT) destacou a importância de buscar conhecimentos para poder ingressar na política e relatou sua experiência de aprendizado como aluna do RenovaBR.

‘’Quando eu decidi entrar para a política não sabia com ia fazê-la, então conheci o RenovaBR que me deu aquela segurança, aquela base para dizer assim: pelo menos eu sei o que vou fazer, pelo menos eu tenho métodos e o que me chamou muito atenção no Renova é que você não estuda só teoria, você começa a estudar métodos para elaborar e apresentar projetos que realmente seja impactante naquilo que você propõe dentro da sua cidade’’, disse a vereadora.

Ao final, o membro do RenovaBR estendeu o convite aos parlamentares para conhecer os cursos de formação de referência mundial.

‘’Estamos de portas abertas, a gente tem pessoas que já tem mandato que querem continuar na qualificação técnica política, entender os métodos como a vereadora Michelle falou, porque isso muda como a gente observa a política pública e muda como o eleitor vê a gente, nosso objetivo é ampliar nossa atuação no norte do país ’’.