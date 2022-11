Seleção de estágio 2022: MPT PE divulga gabarito preliminar

Retro effect faded and toned image of a man writing a note with a pencil. Business and education concept

O Ministério Público do Trabalho em Pernambuco (MPT-PE) divulgou nesta sexta-feira (4), o gabarito preliminar das provas da seleção de estágio 2022, realizadas na tarde de ontem (3). Os estudantes que concorrem às vagas podem conferir as respostas da prova objetiva na Página do Candidato. Quem desejar interpor um recurso poderá fazê-lo somente na próxima segunda-feira (07).

De acordo com o edital, o candidato precisa encaminhar e-mail para [email protected], indicando no assunto da mensagem “Recurso em face do gabarito preliminar”, seguido da área a que concorre. Deve ser encaminhado uma mensagem para cada questão a ser contestada, com fundamentação consistente, as razões de inconformismo com a resposta atribuída e a solução pretendida (alteração do gabarito ou anulação da questão).

Confira todas as informações sobre a seleção de estágio 2022 do MPT aqui.