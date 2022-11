Polícias desobstruem BR-364 nas vilas do Abunã e Extrema (RO)

O Governo do Acre emitiu nesta sexta-feira (4)nota pública sobre a situação das BRs que ligam ao Acre, bloqueadas por manifestações anitdemocráticas.

Veja:

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) informa que os dois bloqueios de caminhoneiros na Vila do Abunã e na Vila Extrema, ambos distritos de Rondônia, na BR-364, foram dissipados no final da tarde desta quinta-feira, 3.

Uma força-tarefa composta por homens da Polícia Militar de Rondônia, do Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal, da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal intervieram na manifestação, em cumprimento à decisão judicial do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), referendado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Já foram liberados caminhões que estavam nessas regiões com cargas fundamentais para o abastecimento do Acre, como combustíveis e alimentos, podendo chegar normalmente a Rio Branco.

A Sejusp comunica ainda que, na noite desta quinta-feira permanecia um bloqueio próximo a Ariquemes (RO), para onde a força-tarefa das polícias se deslocou.

Atenciosamente,

Paulo Cézar Rocha dos Santos

Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública