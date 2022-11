Inscrições para a oficina de audiovisual Documentário e Memória

A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), por meio da Usina de Artes João Donato, promove a oficina de audiovisual Documentário e Memória, na Escola Estadual João Batista, no Bujari.

As inscrições podem ser feitas até segunda-feira, 7, no link disponível nas redes sociais da Usina de Arte, Blog Usina de Olhares.

A temática é voltada para o documentário e suas diferentes vertentes e linguagens, explorando as possibilidades narrativas e os elementos constitutivos do gênero, a partir do estudo do roteiro para a realização de um curta-documentário.

“A ideia do programa de formação da FEM é democratizar o acesso [da população às oportunidades], indo aos municípios para que [os eventos] não fiquem concentrados na capital. Precisamos fortalecer essa cadeia produtiva em todos as regionais, por isso estamos atuando para garantir a capacitação e qualificação do público da cultura”, explica a coordenadora da Usina de Artes, Simone Pessoa.

Aberta a toda a comunidade a partir dos 15 anos, a oficina será ministrada pela jornalista Rose Farias, e tem carga horária de 20h, sendo das 17h30 às 21h, com início no dia 7 de novembro. Para mais informações, ligue para 3229- 6892, Usina de Artes.