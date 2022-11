No Brasil, último eclipse lunar de 2022 só será visto  no Acre

No dia 8 de novembro, acontecerá o segundo e último eclipse lunar total deste ano. Infelizmente, grande parte do Brasil não poderá observar o fenômeno, que será visível na totalidade apenas para observadores no Acre, perto da divisa com o Peru, a partir das 5h.

O primeiro eclipse lunar de 2022 aconteceu em maio.

O eclipse lunar total acontece quando o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados, de modo que nosso satélite natural mergulha na sombra terrestre. Assim, a umbra (a parte mais escura da sombra da Terra) é projetada sobre a Lua, que se mantém visível durante o fenômeno e fica com cor avermelhada devido à refração na atmosfera — daí o apelido “Lua de Sangue”.