INCA lança edital para residência médica; inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para 13 Programas de Residência Médica e 10 categorias para anos opcionais e áreas de atuação. O edital dos processos seletivos foi divulgado pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA), em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Interessados podem participar até 10 de novembro. A previsão é que as provas sejam aplicadas no dia 4 de dezembro. Os alunos aprovados vão receber bolsa de estudos no valor de R$ 4.106,09.

Os cursos são de pós-graduação, caracterizados por ensino em serviço, estruturados em regime de dedicação exclusiva, sob a orientação de profissionais de elevada qualificação ética e profissional. O aluno tem direito a uma folga semanal ao longo de dois anos.

Os Programas de Residência Médica com previsão de início em 1º de março de 2023, são:

Anestesiologia

Cirurgia de Cabeça e Pescoço

Cirurgia Oncológica

Cirurgia Plástica

Endoscopia

Hematologia e Hemoterapia

Mastologia

Medicina do Trabalho

Medicina Intensiva

Oncologia Clínica

Patologia

Radiologia e Diagnóstico por Imagem

Radioterapia

As vagas para os anos opcionais e áreas de atuação são:

Cirurgia de Cabeça e Pescoço com Ênfase em Cirurgias de Grande Porte

Cirurgia Oncológica com ênfase em Pesquisa

Citopatologia

Hematologia e Hemoterapia Pediátrica

Medicina Intensiva Pediátrica

Medicina Paliativa

Oncologia Pediátrica

Patologia com ênfase em Hematopatologia

Patologia com ênfase em Patologia Cirúrgica em Oncologia

Transplante de Medula Óssea

O candidato deverá cumprir a exigência dos pré-requisitos e obter os documentos de comprovação de finalização da formação, que deverão ser expedidos por instituição credenciada pelo Ministério de Educação (MEC).

Clique aqui e acesse os objetivos dos cursos com as respectivas cargas horárias.