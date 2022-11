Acre: iluminação pública é responsabilidade da prefeitura

A lâmpada do poste não funciona mais. Devo chamar a Energisa? Essa é uma dúvida frequente na cabeça de muita gente. A iluminação pública é um serviço prestado para a população e consiste na iluminação de ruas, parques e praças.

Por isso, a responsável pelos projetos de expansão e manutenção da iluminação pública de todos esses lugares é a prefeitura. O que inclui o funcionamento adequado para evitar problemas como luminárias acesas durante o dia ou apagadas durante a noite. Tudo isso é custeado pela COSIP, que é a Contribuição sobre o Serviço de Iluminação Pública.

“Essa taxa é cobrada de todos os clientes, por meio da conta de energia. No entanto, vale ressaltar que esse valor é repassado integralmente para as prefeituras, que fazem a gestão do recurso”, explica o gerente Comercial da Energisa Acre, Roberto Vieira de Carvalho.

Dessa forma, sempre que você precisar de serviços de manutenção ou novos pontos de iluminação pública, deve entrar em contato com a prefeitura de sua cidade. Em Rio Branco, o serviço pode ser solicitado via telefone: 3223–4877 ou 3242–0165.

Quando contatar a Energisa?

A Energisa é responsável pelo fornecimento de energia elétrica que chega até a sua casa ou comércio. Então, caso tenha falta de energia, a empresa deve ser contatada. Você também deve acionar em casos de árvores próximas à rede, postes danificados e fios caídos nas ruas. Mas atenção: jamais se aproxime desses cabos porque eles podem estar energizados e provocar choques elétricos.

Para falar com a Energisa, acesse os canais de atendimentos:

Aplicativo Energisa On ( disponível no Google Play ou App Store do celular).

disponível no Google Play ou App Store do celular). Site: energisa.com.br

WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com. br

br Call Center: 0800 647 7196