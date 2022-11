Atolado em dívidas? a hora de negociar contas atrasadas no Acre é agora

Ao longo de novembro, consumidores endividados com instituições financeiras estão tendo oportunidade de sanar suas dívidas, por meio do Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. A iniciativa é da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em parceria com o Banco Central (BC), Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e Procons de todo o país.

As dívidas serão negociadas diretamente com as instituições financeiras, oferecendo descontos e prazos especiais de pagamento, sendo que cada instituição define as regras e condições a serem ofertadas.

A negociação também poderá ser feita pelo portal consumidor.gov.br, um serviço público e gratuito que conecta consumidores e empresas para a resolução de conflitos, intermediados pelo Procon.

Outra opção disponibilizada pela Febraban é a página do mutirão Meu Bolso em Dia, para preparação prévia da negociação, com o objetivo de promover orientação financeira ao consumidor.

Nesse canal, o consumidor encontra também ferramentas que permitem, por exemplo, consultar suas dívidas, como o sistema do Banco Central (https://registrato.bcb.gov.br/registrato/login/), por meio do qual é possível acessar o Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR).

Podem participar do Mutirão Nacional pessoas físicas que tenham dívidas em atraso não atreladas a bens dados em garantia, contraídas de bancos ou instituições financeiras e que tenham condições de quitar o valor que será negociado.

“O mutirão é a chance de fazer a melhor negociação com o seu banco e colocar a vida em ordem ainda este ano”, orientou a diretora-presidente do Procon, Alana Albuquerque.

-Agência de Notícias do Acre –