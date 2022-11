Pré-Enem do Poder Legislativo do Acre: veja como funciona

Com o grande diferencial de outros cursinhos Pré-Enem, o Pré-Enem “EducALEAC” da Assembleia Legislativa do Acre leva a seus alunos a educação para a cidadania. A coordenação pedagógica da Escola do Legislativo Acreano se preocupa, fundamentalmente, além das disciplinas adotadas em provas do Enem pelo MEC, no que ensinar, como ensinar e em quais condições necessárias para desenvolver essa educação. O curso é gratuito e dele podem participar, além de servidores da ALEAC e seus dependentes, pessoas cuja renda familiar é de até 2 salários mínimos e ainda não cursaram o nível superior.

Esse curso, que nasceu dentro da Escola do Legislativo da Assembleia, em 2016, foi desenvolvido pela diretora da ELA, juntamente com jovens estudantes da Universidade Federal do Acre, ainda como Presidente da ALEAC, o ex-Deputado Ney Amorim, é também inclusivo (e plural). Já recebeu alunos com o espectro do Autismo, como também pessoas com deficiência auditiva que têm a interpretação por meio da Língua de Sinais realizada por um mediador com experiência na docência.

A partir de 2019, na legislatura seguinte, tendo a Mesa Diretora da Aleac como Presidente o Deputado Nicolau Júnior, que abraçou o Projeto dando total apoio à Escola do Legislativo e foi mais além ao assinar um Termo de Cooperação com o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre (ISE) possibilitando aos jovens (adolescentes) acreanos que na época se encontravam em situação de reclusão, sem poderem deslocar-se das Unidades do Sistema Socioeducativo, tivessem acesso às aulas preparatórias para o Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM), por meio do Projeto EducAleac.

As aulas presenciais aconteciam no Prédio-Sede da ALEAC, porém, mesmo no período da pandemia veio também o grande e gratificante desafio para a Escola do Legislativo Acreano, realizar um Pré-Enem on-line e desenvolver mecanismo para atiçar o interesse desses alunos e manter sua permanência em sala de aula. Gratificante, porque a partir de 2020, o Pré-Enem da ALEAC pode abranger, de forma democrática, essa oportunidade de participação no Curso, de pessoas em todas cinco Regionais do Acre, do Baixo Acre ao Juruá.

Ademais, dentro do período de aulas acontecem os Saraus Literários, onde a Escola envolve todos os alunos em apresentações culturais e artísticas, e a Feira de Tocas de Livros. São realizados os chamados aulões (intensivões) em Rio Branco, na Aleac, em salas de aula cedidas por instituições parceiras, como a UNAMA e a UFAC, nesta, atualmente, estão acontecendo a cada 15 dias simulados tanto de forma presencial como on-line pela plataforma do MEET.

Uma grande parcela das Escolas de Legislativo que existem no Brasil tem a prática da realização de cursos de Pré-Enem voltados para a sociedade. Atualmente, são 26 Estados e mais o Distrito Federal, além de diversas Câmaras Municipais que somam ao todo mais de 300 Escolas de Legislativo levando a educação legislativa e a educação para a cidadania por todo o país. O nosso curso Pré-Enem “EducALEAC” é reconhecido como fruto de um trabalho comprometido e responsável realizado pelo time de professores e coordenadores que lidam com esses jovens estudantes no dia a dia, e tenho orgulho de dizer que o Pré-Enem da ALEAC hoje é referência no que concerne à aprovação de estudantes em Instituições de Ensino Superior (IES) no Acre, como também alunos que foram aprovados em outras IES brasileiras.

Mais de mil pessoas puderam participar desse projeto como pode ser visto pelos depoimentos emocionantes de agradecimento dos professores e de alunos que, por meio dessa oportunidade, trilham uma estrada que tem a porta aberta para o sucesso acadêmico-profissional.

“As experiências que tive no EducALEAC foram grandiosas pois me tornaram o profissional que sou hoje. Espero que esse Projeto continue para sempre por ser uma oportunidade única para os jovens que não têm facilidade ao acesso a um curso preparatório para o Enem”. (Marcelo Pinheiro, Professor de Língua Inglesa do Pré-Enem, em 2019)

Se eu não tivesse tido esse apoio dos professores excelentes da Aleac, o que muito me motivou, eu não teria conseguido tirar 940 na redação do ENEM. (José Edgar, ex-aluno do Pré-Enem “EducALEAC, estudante de Direito da UFAC”).

Minha experiência no EducALEAC foi fantástica, foi uma oportunidade de conviver com pessoas maravilhosas, espero que o EducALEAC possa continuar por muitos e muitos anos porque assim como ele me ajudou poderá ajudar outras pessoas também.” (Júlia Rodrigues, Professora de História do Pré-Enem, em 2021).

Rachel Farias, doutoranda em Educação Superior, Diretora da Escola do Legislativo Acre e Diretora Regional Norte da Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e de Contas.