Vereador desconfia de terceirização na saúde de Rio Branco

Na sessão desta terça-feira (01) o vereador Adailton Cruz (PSB) iniciou sua fala no grande expediente para externar sua preocupação em relação a possível terceirização de alguns serviços de saúde do município. Segundo o parlamentar, estaria tramitando dentro do Conselho Municipal de Saúde um chamamento público que visa à terceirização de alguns serviços de saúde em Rio Branco.

‘’Está tramitando no Conselho Municipal de Saúde um chamamento público que visa terceirizar alguns serviços de saúde no município de Rio Branco, inclusive da assistência direta tanto médica, odontológico quanto de enfermagem, sou uma das pessoas que abomino o processo de terceirização, sou contra porque para mim a terceirização além de precarizar o serviço, explora e sacrifica os trabalhadores’’, disse o parlamentar.

Ainda em sua fala informou que irá apresentar o convite para Secretária Municipal de Saúde, Sheila Andrade, para prestar esclarecimento a respeito do assunto.

Ainda sobre o processo de terceirização também de alguns setores dos serviços do Estado do Acre, denunciou que a Fundação Hospitalar Estadual do Acre adquiriu com recursos públicos um Tomógrafo e que está sendo instalado no próprio hospital, porém, será entregue para que uma empresa terceirizada opere e cobre do estado o serviço realizado.

‘’As informações que nós tivemos e que esse aparelho está sendo instalado no próprio prédio da Fundação Hospitalar e será entregue para uma empresa terceirizada operar e cobrar do estado pra realizar tomografias, como um equipamento que foi adquirido com o recurso público, instalado em um hospital público e vai ser entregue para uma empresa terceirizada? Espero que essa informação e decisão seja abortada pela gestão da Fundação Hospitalar e pela própria Secretaria do Estado de Saúde” , concluiu.