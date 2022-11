O passo a passo para estagiar no Poder Judiciário do Acre; saiba mais

Atenção você acadêmico e acadêmica que precisa quer ganhar experiência no mercado de trabalho, você pode se inscrever para atuar no Judiciário acreano de forma voluntária. Basta preencher a ficha cadastral disponível neste link com seus dados e enviar a inscrição e a documentação exigida ao email da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC): [email protected]

Conforme está elencando na “Ficha de Cadastro do Voluntariado”, a documentação necessária para concretizar a inscrição é a seguinte:

Foto 3×4;

Cópia da Identidade e CPF;

Cópia do comprovante de endereço;

Certidão de antecedentes criminais;

Certidão de antecedentes da Justiça Federal (criminal);

Comprovante de escolaridade e em caso de graduado, comprovante de Conselho de Classe;

Cópia do Título de eleitor;

Cópia do NIS

A participação é espontânea para estudantes de qualquer área de formação que poderão atuar nas unidades judiciais e também administrativa, tanto no interior, quanto na capital. O trabalho será exercido após celebração de Termo de Adesão entre o TJAC e a pessoa interessada.

A prestação de serviços voluntários é sem pagamento financeiro ou remuneração e formação de vínculo efetivo, empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim entre as partes. O horário de trabalho deve observar o expediente da instituição, que é das 7h às 14h, com limite mínimo de quatro horas e no máximo 20 horas por semana.

O serviço voluntário se caracteriza pela participação espontânea de acadêmicos e acadêmicas com a finalidade científica, cívica, cultural, judicial, psicológica, recreativa e tecnológica. Com o voluntariado, o estagiário tem oportunidade de contribuir com a própria formação profissional e beneficiar a sociedade com seus serviços.