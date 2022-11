Aleac aprova alterações no PCCR do Tribunal de Justiça do Acre

A Assembleia Legislativa do Acre aprovou nesta terça-feira (1) mudanças na lei que rege o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCR) do Poder Judiciário, atingindo principalmente a Gratificação por Alcance de Resultados (GAR).

A GAR não vinha sendo paga aos servidores cedidos ao Tribunal de Justiça por outros órgãos públicos. Com a mudança, esse grupo pode optar por receber a GAR caso detinham esse benefício em seus órgãos de origem.

Mudanças também no cálculo da GAR, que é sobre o vencimento-base do servidor mas não poderá exceder a 30% desse valor, divididos por atendimento de metas.

Passou a vedar, no entanto, o acúmulo de gratificações. No mais, alguns dispositivos que se contrastam com outros regramentos foram revogados.

Outra matéria aprovada foi a lei 129, que institui o Sistema Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Requerimento de sessão solene também foi aprovado.

