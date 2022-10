Os bloqueios nas rodovias do Acre se espalham e já são três pontos de manifestação nas BRs 31 e 364, segundo a Polícia Rodoviária Federal: nos KM 103 e 298 da BR 317, em Senador Guiomard e Brasiléia, respectivamente, e no KM 120 da BR 364, na área urbana de Rio Branco, entre o Parque Industrial e a Cidade do Povo.

Os manifestantes protestam contra o resultado das eleições presidenciais e pedem intervenção militar no País.

A PRF informou que já pediu na Justiça a reabertura das estradas.

Relacionado