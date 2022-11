Eleições no Acre ocorreram dentro da normalidade, diz TRE

No domingo, 30 de outubro, às 20h29, o estado do Acre finalizou a apuração do resultado do segundo turno das eleições 2022, considerado tranquilo por parte do Desembargador Francisco Djalma, Presidente do TRE-AC, e do Desembargador Laudivon Nogueira, Vice-Presidente e Corregedor, respectivamente.

Durante todo o dia da eleição, que ocorreu das 6h às 15h, tudo transcorreu de forma tranquila, sem registro de intercorrências relevantes. Dos cerca de 588 mil eleitores aptos a votar, os votos válidos somaram 409.316, das 2.124 seções, com abstenção de 28,41%, equivalente a 167.005 pessoas.

A festa cívica envolveu cerca de 12 mil pessoas e foram utilizadas cerca de 2,8 mil urnas eletrônicas (contando com as de eventual contingência) e 81 seções os resultados foram transmitidos diretamente dos locais de difícil acesso.

Para o Presidente do TRE-AC, a eleição ocorreu dentro da normalidade. “Não tivemos intercorrências graves e o dia de ontem aconteceu conforme planejamos. Agradeço a todos os envolvidos: aos juízes, servidores que estiveram o todo tempo se dedicando para promover um pleito seguro, tranquilo e transparente como realmente aconteceu tanto no primeiro turno quanto no segundo turno; os representantes da força nacional, exército, segurança pública, policias militares, civis, federal, rodoviária federal e bombeiros”, disse.

O Desembargador Francisco Djalma agradeceu também aos meios de comunicação que ao longo de todo o processo levou informações fidedignas para a população acreana, conscientizando o eleitor dos seus direitos, inclusive do direito de exercer plenamente a cidadania nos dias de eleições. “A imprensa sempre esteve conosco com o mesmo objetivo: garantir a lisura do pleito eleitoral 2022, tanto no primeiro como no segundo turno. Muito obrigado”, destacou o magistrado.

O Vice-Presidente e Corregedor reforçou que o fluxo de votação foi bem mais rápido do que no primeiro turno. “O eleitor só precisou votar em um candidato e isso não gerou filas nas seções eleitorais. Ao longo do dia foram substituídas apenas 8 urnas, o que é um número bem baixo. Em relação ao Teste de Integridade – uma espécie de votação paralela com cédulas em papel – foi concluído com sucesso, comprovando que as urnas eletrônicas são seguras. Considero que a Justiça Eleitoral cumpriu com muita eficácia a sua missão”, resumiu o Des. Laudivon Nogueira.