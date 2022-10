Lula é eleito presidente do Brasil!

Depois de 20 anos de sua primeira vitória, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu novamente o pleito e governará o Brasil pela terceira vez. Ele derrotou o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), e assumirá o Planalto a partir de janeiro de 2022. Lula foi o mais votado no segundo turno das eleições 2022 . Segundo os dados divulgados pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), na noite de hoje, o petista teve mais de 59 milhões de votos (50,8% dos votos válidos).

Bolsonaro teve mais de 57 milhões de votos (49,1% dos votos válidos) e ainda não se manifestou sobre a derrota nas urnas. A expectativa por parte dos petistas de uma possível vitória no primeiro turno foi confirmada e a eleição foi definida hoje. Lula irá comandar o país por ao menos quatro anos, até o fim de 2026.

Desde o começo da campanha, em 16 de agosto, Lula aparecia em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. O ex-presidente conseguiu reunir em sua campanha nomes que eram adversários em eleições passadas, como o seu candidato a vice, Geraldo Alckmin, Marina Silva, e desafetos do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Além deles, Lula teve o apoio do ex-ministro Joaquim Barbosa.

Bolsonaro apostou todas as suas fichas na prorrogação do Auxílio-Brasil e em uma melhora da economia. Na abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente usou seu discurso para atacar seu concorrente, como fez nos debates ao chamá-lo de presidiário. Apesar disso, ele nunca conseguiu uma grande recuperação nas pesquisas. Seu discurso contra as urnas e colocando em dúvida o sistema eleitoral tampouco deu resultado para além do seu grupo de seguidores. Os constantes ataques contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes também não surtiram efeito nas urnas.

Primeiro Turno

Lula terminou com 48,43% dos votos e Bolsonaro, 43,20% . Apesar de uma expectativa por parte dos petistas de uma possível vitória no primeiro turno, a eleição precisou ser decidida neste 30 de outubro.

