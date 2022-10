Livre há 33 anos da pólio, Brasil enfrenta risco de reintrodução da doença

Crianças são imunizadas na tenda de vacinação instalada na Quinta da Boa Vista para a campanha contra a poliomielite e o sarampo, prorrogada até o dia 22/09 no estado do Rio de Janeiro.

Crianças são imunizadas na tenda de vacinação instalada na Quinta da Boa Vista para a campanha contra a poliomielite e o sarampo, prorrogada até o dia 22/09 no estado do Rio de Janeiro.

om a queda na cobertura vacinal em todo o país, atualmente, o Brasil está classificado como região de alto risco para reintrodução do vírus da poliomielite, também chamada de pólio. Sem casos no país desde 1989, a Organização Mundial da Saúde (OMS) concedeu o certificado de eliminação da pólio ao Brasil em 1994. Hoje, 24 de outubro, Dia Mundial de Combate à Poliomielite, a Confederação Nacional de Municípios (CNM) reforça a importância da vacinação para impedir a volta dessa e de outras doenças.

Pesquisa recente da entidade municipalista mostra que, assim como outras vacinas, a imunização contra a pólio tem caído nos últimos anos. Enquanto a meta é proteger ao menos 95% do público-alvo, somente 69,98% das crianças, em 2021, tomaram a vacina recomendada em três doses nos primeiros seis meses de vida. A última vez que o país alcançou a meta foi em 2015, com 98,29% do público-alvo imunizado.

Contra a poliomielite, há ainda o reforço na versão de gotinhas, popularizadas em campanhas com o personagem Zé Gotinha. Neste caso, são aplicadas aos 15 meses e aos 4 anos de idade. A pólio afeta principalmente crianças com menos de 5 anos.

De acordo com dados da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), uma em cada 200 infecções leva a uma paralisia irreversível (geralmente das pernas). Entre os acometidos, 5% a 10% morrem por paralisia dos músculos respiratórios.

Campanha CNM

Os dados por Municípios são alarmantes. Em 2007, 81,8% (4.554) dos Municípios tinham cobertura igual ou superior à meta. Em 2021 o percentual caiu para 25,7% (1.430). Diante desse cenário, que também se aplica a outras imunizações, como contra sarampo e na BGC, a CNM lançou a campanha Municípios vacinando o Brasil. O objetivo é munir os gestores de informações e incentivá-los a adotar ações para ampliar a cobertura vacinal.

Acesse o site da campanha para baixar materiais que podem ser utilizados em formato digital ou impresso. Eles estão em alta resolução e podem ser compartilhados por todos. Conscientizar a população dos riscos das doenças é muito importante, principalmente considerando doenças há muito eliminadas do país, como a poliomielite. Muitas pessoas podem não saber ou não se lembrar como elas acontecem e quais são as consequências. Sobre a pólio, a entidade disponibiliza quatro cards, no formato carrossel, que podem ser usados em redes sociais, com dados sobre a doença, sintomas e imunização. Acesse e compartilhe!

Da Agência CNM de Notícias, com informações da Opas e do Ministério da Saúde