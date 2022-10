Gladson quer parceria harmônica com Lula, eleito presidente

O governador do estado, Gladson Cameli veio a público expressar seu posicionamento a respeito das eleições de 2º turno no Acre. Ele disse que irá trabalhar em harmonia com o presidente Lula depois de atuar pela eleição de Jair Bolsonaro.

Antes de tudo, quero parabenizar os juízes eleitorais, mesários, fiscais e, principalmente, os eleitores pela votação pacífica e ordeira que tivemos em nosso estado, em mais uma clara demonstração de respeito à democracia.

Aos representantes do povo, cabe a missão de compreender e respeitar a vontade popular. Por isso, cumprimentamos Luis Inácio Lula da Silva pela sua eleição ao cargo de presidente do Brasil a partir de 2023.

Estamos prontos para trabalhar em harmonia com o governo federal buscando o entendimento e a superação dos vários desafios que nosso estado enfrenta. Dessa forma, renovamos nosso compromisso de trabalhar para o benefício das pessoas e acima dos interesses políticos.