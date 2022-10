TRE do Acre divulga programação para o segundo turno das eleições

Assim como aconteceu no primeiro turno das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral do Acre divulga programação que será realizada no sábado, 29, e no dia do pleito, 30 de outubro.

Sábado – 29 de outubro (véspera do pleito)

7h: Sorteio das urnas que passarão pelos Testes de Integridade e Autenticidade (Plenário do TRE-AC)

14h: Impressão da zerésima do sistema de totalização no TRE-AC (Centro de Divulgação das Eleições – CDE)

Domingo – 30 de outubro (dia da eleição)

5h – Impressão da zerésima em todas as seções eleitorais, inclusive das urnas que passarão pelos Teste de Integridade e Autenticidade

6h: Início da votação nas seções eleitorais, inclusive do Teste de Integridade (na sede do TRE) e do Teste de Autencidade (na própria seção com a três urnas sorteadas no sábado)

10h: Coletiva de Imprensa na sede do TRE-AC com balanço da votação (Sala de Imprensa)

16h: Coletiva de Imprensa na sede do TRE-AC com avaliação final da votação (Centro de Divulgação das Eleições)