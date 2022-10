PRF apreende 20kgs de skunk em Senador Guimard

Na manhã dessa sexta-feira (28), durante atividades de fiscalização na BR 317, na altura do km 96, no município de Senador Guiomard-AC, foi realizada a abordagem de um táxi que operava na rota Plácido de Castro – Rio Branco.

A partir dos procedimentos de fiscalização do veículo e de seus ocupantes, foi constatado que em uma das malas transportadas no bagageiro havia aproximadamente 20kg (vinte quilos) do entorpecente derivado da Cannabis Sativa (maconha), popularmente conhecido por Skunk.

Dois homens foram presos e a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Senador Guiomard.