PF cita político do Acre em operação que apreendeu muito dinheiro

Na última sexta-feira, 21/10, uma equipe de policiais federais efetuou a prisão em flagrante de duas pessoas que sacavam vultuosa quantia em dinheiro, totalizando o valor de R$ 3 milhões, em agência bancária localizada na área central de Manaus.

Os dois homens que foram presos em flagrante estavam acompanhados de uma empresa de transporte de valores e possuem vínculo familiar com político do estado do Acre.

Foram apreendidos pelos policiais, além do dinheiro, dois celulares e um carro de luxo. Os presos foram encaminhados para a Superintendência da Polícia Federal para prestar esclarecimentos.

Durante depoimento, eles não comprovaram a destinação do dinheiro, sendo, então, conduzidos para audiência de custódia e responderão pelo crime de possível “caixa dois”, fundamentado no artigo 350 do Código Eleitoral, com pena de até 5 anos de prisão e multa.