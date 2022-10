Seguindo o calendário forense da Justiça Federal na 1ª Região, as unidades do Ministério Público Federal não terão expediente nos dias 31/10 (Dia do Servidor), 01/11 (Dia de Todos os Santos) e 02/11 (Finados).

Durante estes dias o órgão manterá o plantão judicial, retornando ao funcionamento normal no dia 03/11.