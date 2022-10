O Tribunal de Justiça do Acre publicou nesta quinta-feira (27) o resultado final concurso para seleção de estagiários em suas unidades.

Mais de 800 candidatos participaram do processo seletivo de estagiários e cadastro de reserva do Tribunal. As provas foram aplicadas no dia 9 de outubro, no Centro Universitário Uninorte.

Confira a lista de aprovados:

Clique para acessar o 01-2.pdf