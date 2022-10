PF destroi 1 tonelada de drogas apreendidas no Estado do Acre

A Polícia Federal, nesta última quarta-feira (26/10), realizou, em Rio Branco, operação para a incineração de aproximadamente uma tonelada de drogas diversas.

O procedimento tático-operacional para a incineração contou com Policiais Federais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e do Grupo de Pronta Intervenção (GPI) da Superintendência Regional de Polícia Federal no Estado do Acre.

A destruição das drogas foi coordenada pela Polícia Federal, com a participação de autoridades representando o Poder Judiciário, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal e a Vigilância Sanitária do Acre.

As drogas incineradas são provenientes de diversas apreensões realizadas pela PF e PRF, em virtude de prisões em flagrante delito, bem como de apreensões decorrentes de operações policiais no âmbito de investigações de repressão ao tráfico de drogas e de combate à facções criminosas conduzidas pela Polícia Federal, ocorridas no período de maio a outubro/2022.