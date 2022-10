Mais de R$ 12 milhões em novos investimentos na Segurança Pública do Acre

O governador Gladson Cameli demonstrou mais uma vez que uma de suas maiores prioridades de governo é a Segurança Pública, em evento realizado em Rio Branco no final da tarde desta quarta-feira, 26, antevéspera do Dia do Servidor Público, celebrado na sexta, 28. Próximo de assumir o seu segundo mandato, Cameli entregou 34 picapes transformadas em viaturas policiais off-road para o policiamento rural, além de equipamentos de alta tecnologia.

Assinou também ordens de serviço para a construção de um hangar de helicópteros e para a reforma da academia de polícia, obras a serem executadas dentro do espaço do Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança e Justiça, o Cieps, próximo à Uninorte, na capital acreana, cuja revitalização geral já foi concluída e inaugurada também nesta quarta-feira.

O mais recente esforço do governador pela valorização dos homens e mulheres que compõem os quadros da Segurança Pública é resultado de uma sintonia apurada com a gestão do secretário Paulo Cézar Rocha dos Santos, da pasta de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), possibilitando que nesta etapa sejam investidos mais de R$ 12,3 milhões, entre recursos de fontes 100, 600 e 700. No mesmo pacote há ainda emendas de R$ 7 milhões do deputado federal e senador eleito Alan Rick, e da senadora e vice-governadora eleita, Mailza Gomes.

Foi uma festa para fechar 2022 com chave de ouro na área da Segurança Pública. O governador foi aplaudido pelos alunos, civis e militares da academia de polícia, quando direcionou sua fala aos integrantes do cadastro de reserva, que muito em breve estarão sendo admitidos no curso de formação. Mais tarde, chegou a ser carregado por uma turma de alunos-soldados da PM.

“Eu nunca olhei no semblante de vocês para fazer política e brincar com as suas dores. E quero dizer aqui que chegou a hora de vocês fazerem parte desta família tão especial, que são os nossos policiais”, afirmou ele, diante dos concursados, e de pelo menos outras 650 pessoas, entre promotores do Ministério Público, policiais civis, delegados, praças e oficiais da Polícia Militar, além de civis que compõem o sistema de Segurança Pública e parlamentares estaduais e da bancada acreana em Brasília.

“O Cieps é o local onde formamos nossos profissionais para atender aos anseios da população. Mas, para isso, precisamos que estejam sempre bem-preparados e capacitados. E nosso governo está mudando a realidade desse espaço”, completou o governador.

As duas ordens de serviço assinadas por Gladson e Paulo Cézar, tendo como testemunhas autoridades presentes, somam mais de R$ 890 mil. Serão R$ 506.533,81 para as obras do hangar e R$ 386.469,39 para a reforma da academia do Cieps. A vigência do contrato da construção do galpão para as aeronaves vai até o dia 27 de maio de 2023, enquanto que a revitalização da academia tem como prazo final o dia 14 de dezembro deste ano. O montante total dos investimentos é de R$ 12.357.403,62.

Em discurso de agradecimento, secretário cita Detran/AC e parlamentares como parceiros da Segurança Pública

Da sua parte, o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) fez uma deferência especial aos alunos-policiais em formação no Cieps e enalteceu a o gesto generoso do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) pelos repasses dos recursos originários de valores arrecadados com licenciamentos e outros serviços oferecidos pela autarquia.

“Assim como a Saúde, nós também fomos beneficiados, podendo, por exemplo, comprar todo o mobiliário que hoje faz parte do Cieps, e que custou mais de R$ 5,6 milhões. Isso foi graças à sensibilidade da Taynara Martins [presidente do Detran-AC] e sua equipe, que não mediu esforços para nos ajudar”, pontuou o titular da Sejusp, Paulo Cézar Rocha dos Santos.

E completou: “Nunca, em nenhum momento da história, um chefe do Poder Executivo valorizou tanto as Forças de Segurança quanto agora”, sobre o governador Gladson Cameli.

O secretário também agradeceu o deputado Alan Rick, considerado amigo da Polícia por sempre ter destinado emendas de bancada à Sejusp. Paulo Cézar comemorou também o anúncio de mais uma emenda de bancada de R$ 10 milhões para a pasta, para os próximos anos, de autoria do parlamentar, que em 2023 assumirá uma vaga no Senado.

“Não estaríamos aqui, comemorando esses feitos, se não fossem os nossos parlamentares”. Sobre o Cieps revitalizado, o secretário afirmou se tratar de “um ambiente de sonhos”.

“É óbvio que um profissional, ao adentrar uma casa, e se deparar com um espaço como esse, com certeza se sentirá bem e atuará com destreza e afinco, qualidades de qualquer bom operador de segurança pública”, acrescentou.

“O nosso trabalho carece de muita dedicação. Então, o mínimo que podemos ofertar como primazia é um ambiente adequado. Não só neste centro de formação, mas em todos os espaços de Segurança Pública”, asseverou Paulo Cézar.

Futuro senador Alan Rick anuncia mais R$ 10 milhões para a pasta

“O governo Gladson Cameli foi o que mais investiu em Segurança Pública na história desse estado”, abriu em seu discurso, o deputado federal Alan Rick e senador eleito para 2023. E o parlamentar diz estar feliz por ser um dos que mais ajudaram a trazer emendas para a pasta, ao longo dos últimos quatro anos do governo Gladson Cameli.

“Se isso hoje está acontecendo aqui é porque vocês têm um governador e um grande secretário, que se preocupam com a sua honra e com a sua dignidade”, acrescentou o parlamentar, mencionando também os esforços da senadora Mailza Gomes, que em 2023 estará ao lado de Gladson no posto de vice-governadora. “Ela será a mão amiga do governador”, completou Alan Rick, que foi aplaudido ao anunciar mais uma emenda de bancada no valor de R$ 10 milhões para os próximos anos.

Mailza, por sua vez, pontuou que “cada parlamentar, cada gestor tem uma missão e um dever a cumprir, quando o assunto é beneficiar a população com políticas que vão melhorar a sua vida. E o governador Gladson tem se empenhado pelo Acre e pelo seu povo”.

Participaram também da solenidade Luciano Dias, comandante-geral da Polícia Militar; Charles da Silva Santos, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar; José Henrique Maciel, delegado-geral da Polícia Civil do Acre; Glauber Feitosa da Cunha, presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre; Mário César Souza de Freitas, presidente do Instituto Socioeducativo do Acre; Henrique Bernardo Albano, coordenador-geral do Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público; Márdhia El-Shawwa Pereira, secretária-adjunta da Sejusp; os deputados estaduais Pedro Longo, Cadmiel Bonfim e José Bestene; e Ulysses de Araújo, coronel da PM e deputado federal eleito.

Confira os valores das obras, dos equipamentos e viaturas policiais

– Entrega da obra de reforma e manutenção do prédio administrativo.

Valor: R$ 463.000,00 de fonte 600;

– 34 viaturas, sendo 26 aquisições e 8 doações.

Valor: R$ 8.561.376,12 de fontes 200 e 600, além das doações;

– Três quadriciclos 4×4 caracterizados.

Valor RS 126.750,00 de Fonte 700;

– Material de informática 53 unidades (5 itens).

Valor: R$ 287.635,00 de fonte 600 e doação do Ministério da Justiça;

– 80 web cams, 10 computadores e monitores e 10 nobreaks.

Valor: R$ 74.890,00.

– Equipamentos para a Polícia Militar, Polícia Civil e Detran/AC: 302 coletes, 21 capacetes e 2 drones.

Valor: R$ 471.540,00, de fontes 700, 200 e doação;

– Revestimento de mobiliário (móveis, ar-condicionado, beliche, colchões, bebedouros, micro ondas, espelhos, bancadas para laboratório; lousas; identificador visual, cadeiras, mesas, carteiras universitárias e outros itens).

Valor: R$ 508.182,5, de fontes 600, 700 e 100;

– Ordem de serviço do hangar.

Valor: R$ 503.700,00, de fonte 100;

O que eles disseram

“Essas ações são produtos 100% desta primeira gestão, que está prestes a ser seguida por outra do governador Gladson Cameli. E os nossos parabéns aos profissionais de Segurança Pública, que estão sendo beneficiados com mais conforto e dignidade”.

Cadmiel Bonfim, deputado estadual

“Estamos aqui renovando parcerias por um Acre mais seguro e mais humano. É digno de louvor o fato de que todos os 249 integrantes do Corpo de Bombeiros e os candidatos do cadastro de reserva estejam sendo convocados na sua integralidade. A toda a equipe [do governo o nosso reconhecimento pelo trabalho de excelência que tem sido feito”.

Deputado Pedro Longo, líder do governo na Assembleia Legislativa

“A palavra hoje é de agradecimento, em primeiro lugar a Deus sobre todas as coisas. E depois, de gratidão, por receber todos esses benefícios. Na Câmara Federal em 2023, continuarei sendo parceiro das Forças de Segurança”.

Ulysses Araújo, coronel da PM e deputado federal eleito