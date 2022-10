Disque-Eleições funcionará de sexta-feira à domingo no Acre

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE) informa que o Disque-Eleições (0800 649 9218) funcionará a partir desta sexta-feira, 28, até domingo, dia do segundo turno das eleições. A equipe atenderá na sexta-feira das 8h às 18h, no sábado, 8h às 16h; e no domingo, das 6h às 16h.

Por meio do 0800 649 9218, pode-se obter informações sobre local de votação e documentos necessários para votar e justificar. Além disso, é possível verificar a situação eleitoral, multas, dentre outras informações.

É importante destacar que o Disque-Eleições não deve ser utilizado para denunciar irregularidades. As denúncias sobre crimes eleitorais ou propaganda irregular devem ser feitas por meio do Aplicativo Pardal.

No 1º turno das eleições, esse serviço de call center realizou 4.581 atendimentos entre 22 de setembro e 2 de outubro. Destes, 3.405 foram questionamentos relacionados aos local de votação. O segundo assunto mais procurado foi sobre a situação do eleitor no cadastro, exatamente 465 ligações.