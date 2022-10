Confira os horários da Lei Seca nos municípios do Acre

Beer character with forbidden sign isolated on white background. 3d illustration

Beer character with forbidden sign isolated on white background. 3d illustration

Assim como aconteceu no 1º turno das eleições, os Juízes das nove Zonas Eleitorais do Acre expediram, nesta semana, portarias que proíbem o consumo de bebidas alcóolicas, no âmbito do Estado, em bares, restaurantes, conveniências, lanchonetes, supermercados, mercearias e estabelecimentos similares, bem como em locais abertos ao público.

Confira, abaixo, o horário da Lei Seca de cada município acreano, que inicia-se na véspera do dia da eleição.

1ª Zona Eleitoral (Parte de Rio Branco e Porto Acre): A partir das 23h do dia 29 de outubro (sábado) até as 19h do dia 30 de outubro (domingo);

2ª Zona Eleitoral (Xapuri (sede) e Capixaba): A partir das 22h do dia 29 de outubro (sábado) até as 18h do dia 30 de outubro (domingo);

3ª Zona Eleitoral (Sena Madureira (sede), Manoel Urbano e Santa Rosa): A partir das 22h do dia 29 de outubro (sábado) até as 16h do dia 30 de outubro (domingo);

4ª Zona Eleitoral (Cruzeiro do Sul (sede), Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter): A partir das 22h do dia 29 de outubro (sábado) até as 19h do dia 30 de outubro (domingo);

5ª Zona Eleitoral (Tarauacá (sede) e Jordão): A partir das 23h do dia 29 de outubro (sábado) até as 19h do dia 30 de outubro (domingo);

6ª Zona Eleitoral (Brasileia (sede), Epitaciolândia e Assis Brasil: A partir das 22h do dia 29 de outubro (sábado) até as 19h do dia 30 de outubro (domingo);

7ª Zona Eleitoral (Feijó): A partir das 22h do dia 29 de outubro (sábado) até as 19h do dia 30 de outubro (domingo);

8ª Zona Eleitoral (Senador Guiomard (sede), Acrelândia, Plácido de Castro e Vila Campinas): A partir das 22h do dia 29 de outubro (sábado) até as 19h do dia 30 de outubro (domingo);

9ª Zona Eleitoral (Parte de Rio Branco e Bujari): A partir das 23h do dia 29 de outubro (sábado) até as 19h do dia 30 de outubro (domingo);

“O ato normativo considera a necessidade de atuação preventiva das autoridades públicas para garantir a ordem e a tranquilidade no dia das eleições, de modo a propiciar a segurança dos eleitores e a normalidade da votação”, destacou Rosana Magalhães, Diretora-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Acre.