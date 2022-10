ESTADO DO ACRE

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE VAGAS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR DO INSTITUTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO

DO ACRE – ISE/AC

EDITAL Nº 040 SEPLAG/ISE, DE 27 DE OUTUBRO DE 2022.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e o Instituto Socioeducativo do Estado do Acre – ISE/AC, no uso de suas atribuições

legais, tornam público o resultado preliminar da Investigação Criminal e Social, referente ao Edital nº 001 SEPLAG/ISE, de 04 de outubro de 2021,

conforme segue:

1. DO RESULTADO PRELIMINAR DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL

1.1. Resultado preliminar dos candidatos INDICADOS na Investigação Criminal e Social, na seguinte ordem: cargo, número de inscrição e nome

do candidato em ordem alfabética.

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO

7577796; ADÃO DE PAULO DA SILVA / 7613644; ADRIANO ARAUJO CORDEIRO / 7722390; ADRIANO DA SILVA TELES / 7813848; ADRIANO

NASCIMENTO LIMA / 7710950; AGNALDO DANTAS NETO / 7797583; AGNO ARAUJO SILVA / 7516487; ALAN DE SOUZA LOPES / 7516380;

ALAN GABRIEL CUNHA DA SILVA / 8916969; ALCINAIDES DA COSTA SANTIAGO JÚNIOR / 7656785; ALCIRLEY DE LIMA VIANA / 7712227;

ALDENIR NASCIMENTO DE LIMA / 7679203; ALEX COSTA DOS SANTOS / 7717296; ALEX DA SILVA FERREIRA / 7571984; ALEX DA SILVA

SALDANHA / 7849631; ALEX SOUZA DE OLIVEIRA / 7672438; ALEX TANANTA DE SOUZA / 7727305; ALEXANDRE AMORIM DA SILVA E SOUZA / 7538189; ALEXSANDRO BRAGA DA SILVA / 7732023; ALISSON OLIVEIRA / 7707240; ALLAN MATHEUS SOUZA SILVA / 7005120; ANDERSON DE ARAÚJO SILVA / 7527519; ANDIRSON CARVALHO VASCONCELOS / 7676450; ANDRÉ CORDEIRO RODRIGUES DE CASTRO /

7755333; ANDRÉ DA SILVA DE QUEIROZ / 7784198; ANDRE DOS SANTOS DA SILVA (PCD) / 7592213; ANDRÉ FELIPE DA CONCEIÇÃO /

7689233; ANDRE LOPES DA SILVA / 7501382; ANDRÉ LUCAS DA SILVA CAVALCANTE / 7553137; ANDRÉ ROMERO PORTELA DA SILVA /

7524005; ANDRE WILSON DE BRITO MENEZES / 7625219; ANDRÉCIO BRAGA SOARES / 7808836; ANDRESON SILVA CARNEIRO / 7629583;

ÂNGELO GABRIEL LOBO MANASFI / 7028457; ANTHONY LUCAS SILVA DE OLINDA / 7660111; ANTONEL DA COSTA FARIAS / 7637896; ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA / 7736096; ANTONIO ERICLES ABREU DA ROCHA / 8898090; ANTONIO ERISVALDO PAIVA DE OLIVEIRA (PCD) /

7688261; ANTONIO FERNANDES DA SILVA / 7540108; ANTONIO FRANCISCO DA SILVA LIMA / 7654600; ANTONIO JOSÉ SILVA DE SOUZA /

7565380; ANTONIO MARCOS DE MESQUITA FREIRE / 7556322; ANTONIO MOREIRA DA SILVA NETO / 7782861; ANTÔNIO SÁDINO RIBEIRO

FARIAS / 7000226; ANTONIO TARLESSON CAMPOS DA SILVA / 7542453; APOLLO REIS DOS SANTOS DA SILVA / 7013849; APOLO MARCO

DE AGUIAR MELO / 7531745; ARIEL CAVALCANTE BRILHANTE / 7840322; ARILSON ROCHA DE OLIVEIRA / 7752091; ARLESSON ROCHA DE

OLIVEIRA / 7506678; BRENO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA / 7824688; CAIO DO NASCIMENTO COSTA / 7711816; CAIO NATHAN GALVÃO

PINTO / 7746164; CAIO VINÍCIUS PRAXEDES RODRIGUES / 7513747; CELIO DA SILVA LOPES JUNIOR / 7024613; CLAUDINEY MARTINS DE

ARAÚJO / 7556454; CLAUDIO ALVES ROCHA FILHO / 8810547; CLEBER FERNANDO RODRIGUES DE SOUZA / 7802234; CLEBERSON FELIX

DA SILVA / 7788037; CLEITON ROCHA MAIA / 7867735; CLEOMAR DE SOUZA SOMBRA (PCD) / 7584539; CLEVECY MARTINS DA SILVA /

7737866; COARACY MARTINS DIAS / 7692927; CRISTIANO TAVARES DE OLIVEIRA / 7592183; DANGELO DA COSTA LIMA / 7627726; DANIEL

FERNANDES SOUZA / 7639244; DANIEL FRANCISCO COSTA DO NASCIMENTO / 7544120; DANILLO MAGALHAES ANTUNES / 7511426;

DANILO DA SILVA SOUZA / 7655401; DANILO GERONIMO DE FREITAS / 7624212; DARLAN CASTRO DA ROCHA / 7773706; DAVI SANTANA

DA SILVA / 7628595; DAVID SILVA LIMA / 7602766; DEIVERSON ALMEIDA DA SILVA / 7692790; DEJACIR MOTA DA SILVA / 7504276; DENER

BRITO TELES / 7713711; DENNYS SOUZA DA SILVA / 7721676; DHEFLE KAIÃ SOUSA MACÊDO / 7014553; DIEGO DA SILVA FARIAS /

7623496; DIEGO SARAIVA DE AZEVEDO / 7004086; DINALDO BRAGA BONETE DA CRUZ / 7734956; DOUGLAS CORDEIRO SOARES /

7725256; EBER PINHEIRO SARAH / 7008855; ECIVALDO BARBOSA DE SOUZA / 7603312; EDEN LIMA QUEIROZ / 7532490; EDICLE SALES

DE SOUZA / 7003152; EDMAICON MACIEL DA SILVA / 7013309; EDMILSON FERREIRA BRAGA FILHO / 7814143; EDSON ASSIS DE ARAÚJO

JÚNIOR / 7672055; EDUARDO ALEXANDRE FERREIRA PEREIRA / 7774982; EDUARDO DOS SANTOS SILVA / 7041639; EFER MARQUES DE

SOUZA GUIMARAES / 7004116; EFRAEL CAVALCANTE PINHEIRO / 7703473; ELIABI SILVA DE SOUZA / 7743394; ELIAS DE LIMA BEZERRA /

7507003; ELIAS MONTEIRO DA SILVA / 7763042; ELIELTON BARBOSA DE MELLO / 7757182; ELIJUNIOR PARENTE DOS SANTOS / 7806590;

ELIKEVERSON NASCIMENTO DOS SANTOS / 7781814; ELISEU DA SILVA MENDES (PCD) / 7760663; ELISSANDRO DE OLIVEIRA SANTOS /

7530790; ELIVELSON DA SILVA LOPES / 7814151; ELVIS OLIMPIO DE ARAUJO / 7840918; EMESSON DA SILVA BRAGA / 7854464; EMILDE

DE SOUZA OLIVEIRA / 7524951; ENZO MATHEUS FREITAS DE ARAÚJO / 7838816; ERBESSON DA SILVA CHAVES / 7640412; ERIC DA SILVA

FRANÇA / 7759550; ERICK OLIVEIRA / 7705760; ERIK COSTA DE SOUZA / 7607601; ERIKSON DOS SANTOS FERREIRA / 7569033; ERISSON

SILVA DAMASCENO / 7604866; EVERTON OLIVEIRA DA SILVA / 7804059; FABIANO DA SILVA MOREIRA / 7590970; FABIO BRAGA DE SOUZA

/ 7743890; FÁBIO CORDEIRO DE OLIVEIRA / 7843739; FABIO CRUZ DOS SANTOS / 7797109; FABIO DE SOUZA FERREIRA / 8924120; FÁBIO

PASCUAL CABALLERO SECLEN / 7681038; FELIPE ALVES DE OLIVEIRA / 7650400; FELIPE DA SILVA LIMA / 7568827; FELIPE FREITAS MAIA

/ 7575076; FELIPE NOGUEIRA DANTAS / 7633335; FELIPE SILVA DA COSTA / 7751710; FERNANDO AFONSO FERREIRA / 7515715; FERNANDO DO NASCIMENTO RODRIGUES (PCD) / 7602847; FERNANDO DOUGLAS ALVES TRAJANO / 7533756; FERNANDO FELIPE SILVA /

7630093; FILIPE DE ALMEIDA COSTA / 7519974; FRANC DENIS BARROSO DE OLIVEIRA / 7738498; FRANCICLEY DE MELO MARQUES /

7685890; FRANCIGLEISSON ANDREOLA DA COSTA / 7028295; FRANCIMAR MATOS DA SILVA / 7530579; FRANCISCO ADVILSON DA SILVA

NASCIMENTO / 7536674; FRANCISCO ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA NETO / 7848579; FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA NASCIMENTO

/ 7511019; FRANCISCO ETEVALDO DOS SANTOS SILVA / 7550154; FRANCISCO GILVAN NASCIMENTO DA SILVA / 7501331; FRANCISCO

ROGER DA SILVA / 7681828; FRANCISCO WEVELLEY DA SILVA NERI / 7607547; FRANCISNEY MILOME DE MAGALHÃES / 7573465; GABRIEL AUGUSTO BARROS MENDONÇA DA SILVA / 7601344; GABRIEL AUGUSTO REBOUÇAS GUIMARÃES / 7668481; GABRIEL BASTOS

NARDINO / 7712197; GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO (PCD) / 7786212; GABRIEL DE LIMA CHAVES / 7539061; GABRIEL DE SOUZA OLIVEI-

RA / 7558880; GABRIEL FERNANDES DE OLIVEIRA / 7592736; GABRIEL LOPES DA SILVA / 8926336; GABRIEL MAIA DE ALBUQUERQUE /

7534760; GEAN FEITOSA PINHEIRO / 7597738; GENILSON DA SILVA SOUZA / 7542674; GEOVANE DUARTE DA COSTA / 7603282; GEOVANE

SILVA DE SOUZA / 7524110; GILBERTO DANKAR DA SILVA / 7786166; GILBERTO LOPES DE SOUZA / 7776349; GILSON FERREIRA GOMES

/ 7021541; GILVAN LOPES DE SOUZA / 7566352; GIOVANI SAMPAIO PEDROZA / 7558538; GLEISON NUNES MOREIRA / 8873445; GUSTAVO

DA CUNHA GOMES / 7858302; GUSTAVO LIMA RABIM (SUB JUDICE) / 7818882; GUSTAVO MAIA DINIZ / 7598734; HALISSON ARAUJO DE

LIMA / 7709668; HAMILTON MELO DA SILVA / 7656521; HÉLIO FIESCA NETO / 7536542; HILÁRIO SANTANA DO NASCIMENTO NETO /

7535538; IGOR ARAÚJO DA SILVA / 7691025; ISRAEL FERREIRA BRÁS / 7507305; ITALO KEVIN CASTRO DA SILVA / 7690789; IZAEL CARNEIRO DA SILVA / 7716320; JACKSON DE SOUZA CASTELO / 7648308; JACKSON SALES DA COSTA / 7682573; JACSON COSTA VIEIRA /

7515294; JADIEL DE MESQUITA SILVA / 7631472; JADSON DA SILVA FARIAS / 7767677; JAILSON ANDRADE VALENTE / 7767277; JAIRO

SERQUEIRA DE ALENCAR / 7793863; JAKSON DE SOUZA OLIVEIRA / 7576137; JAMES ROSAS DA SILVA / 7628978; JAMILDO CELESTINO

DA SILVA / 7048601; JANDER BEZERRA CASTELO SORIA / 7504730; JANDERSON FERREIRADE SOUZA / 7760850; JANDERSON OLIVEIRA

JÁCOME / 7502214; JANDESSON MATEUS ALMEIDA TOMAZ / 7771967; JANILSON DA SILVA CORDEIRO / 7002652; JARDEL MOURA DE

SOUZA / 7549997; JARDSON SILVA SOUZA (PCD) / 7724632; JARISSON DOUGLAS DE SOUZA OLIVEIRA / 7545037; JARLISON CONCEIÇÃO

DA SILVA / 7517726; JEAN VINICIUS MELO COSTA / 7508395; JEDEMARQUES DE ALMEIDA SILVA / 7828609; JEFERSON SOARES COSTA /

7768443; JERBESSON MOURA DE SOUZA / 7522410; JESSÉ DE FRANÇA SILVA / 7681704; JESSÉ SOARES DE ALBUQUERQUE / 7510535;

JOABE FREITAS DO NASCIMENTO / 7608373; JOÃO ALDO DE OLIVEIRA ALVES (PCD) / 7775580; JOAO PAULO FONSECA DE PAULA /

7609680; JOAO PAULO LINHARES DE SOUSA / 7807660; JOÃO PAULO SANTANA DA SILVA (PCD) / 7779933; JOÃO VICTOR DE LIMA CAVALCANTE / 7529562; JOÃO VÍCTOR FLORENTINO LEMOS / 7000757; JOÃO VICTOR RIBEIRO DE SOUZA / 7759215; JOÃO VICTOR SILVA /

7683847; JOAQUIM DE ALMEIDA SOUZA / 7023854; JOAQUIM LIMA DA SILVA / 7628161; JOAS DA SILVA PEREIRA / 7538782; JOCIRCLEY DA

MOTA SOUSA / 7764634; JÔNATAS GURGEL FERNANDES / 7782624; JORLAN SÁVIO COSTA DE SOUZA / 7556080; JOSÉ AELSON DA SILVA

MELO / 7533390; JOSE AUGUSTO LINDOSO DA SILVA / 7725361; JOSE CLEDER SILVA DE NORONHA / 7543760; JOSE DAISON DE SOUZA

SILVA / 7794053; JOSÉ ÉDER SILVA DE ARAUJO / 7639821; JOSE ENARDES DE OLIVEIRA DA SILVA (PCD) / 7632037; JOSE FRANCISCO DA

SILVA DE FRANÇA / 7765940; JOSÉ GERSON DE CASTRO MEIRELES JÚNIOR / 7720092; JOSÉ HEDEM SOUZA DA SILVA / 7748850; JOSÉ

IRLAN DA SILVA MOURA / 7790015; JOSÉ IVANALDO PEREIRA MARTINS FILHO / 7635052; JOSÉ LEONARDO MARTINS ASSUMPÇÃO /

7522274; JOSE MARCIO DE CARVALHO LIMA / 7011889; JOSÉ RAFAEL DE SOUZA CONSALTER / 7585764; JOSÉ RIBAMAR DA SILVA OLIVEIRA / 7660782; JOSE RONEX RODRIGUES MARQUES / 7561270; JOSE RONEY DE SOUSA FERREIRA / 7517904; JOSÉ SAMUEL PONTES

PEDROSA / 7714831; JOSIEL DE LIMA CAVALCANTE / 7746148; JOSUÉ HENRIQUE DE QUEIROZ COSTA / 7541295; JUAN LUCAS REIS DE

OLIVEIRA / 7752652; JULIENISON NUNES AREAL / 7858353; JURIVAN BEZERRA RIOS (PCD) / 7662262; KALIL DE ALENCAR CANDIDO /

7830998; KELLTON ROCHA AMORIM / 7599781; KENNEDY EMANUEL SAMPAIO DA SILVA / 7640692; KLISMANN LIMA DA COSTA / 7573650;

LAZARO FERREIRA DA SILVA / 7623054; LEANDRO ARAUJO MAIA / 7639864; LEANDRO RODRIGUES DA CRUZ / 7673027; LEANDRO SILVA

DE SOUZA / 7669151; LEANDRO SOUZA DO VALE / 7681526; LEILSON DA COSTA DE MENEZES / 7783450; LUAN DA SILVA DANTAS /

7616589; LUAND GADELHA LIMA / 7816448; LUCAS FREIRES DA SILVA / 7671644; LUCAS MUNIZ DE ASSIS / 7538510; LUCAS RODRIGUES

DA COSTA / 7630743; LUCIANO DA SILVA BEZERRA / 7768184; LUIS FERNANDO LINDOSO FONSECA / 7584873; LUIZ CARLOS PAZA JÚNIOR / 7674600; LUIZ EDUARDO LIMA PINTO CAMELI / 7793600; LUIZ FELIPE CARNEIRO DE FARIAS / 7716770; LUSHESLE REBOUÇAS

FURTUNATO / 7624190; MACKS CORREA DO NASCIMENTO / 7596669; MAGNO CHAVES SOUZA / 7534450; MAGNO COSTA DA SILVA /

7653794; MANOEL MUNIZ FROTA / 7666950; MARCELO DE OLIVEIRA ANTUNES / 7558996; MARCELO DOS SANTOS SARAIVA JUNIOR /

7831919; MARCELO GOMES PEREIRA / 7047168; MARCELO VASCONCELOS DA SILVA / 7562985; MARCIO DE ARAUJO SOUZA / 7708874;

MÁRCIO VASCONCELOS COSTA / 7009738; MARCOS AURÉLIO MONTEIRO / 7781601; MARCOS JUNIOR SILVA E SILVA / 7542194; MARCOS

PAULO SOUZA DANTAS / 7019474; MARCUS VENICIUS DA SILVA NOLASCO / 7607776; MARCUS VINÍCIUS LIRA PADILLA / 7782225; MARDSON TAVARES DA SILVA / 7556160; MARISIO DE SOUZA AMARAL (PCD) / 7718101; MARLISSON LIMA SILVA (PCD – SUB JUDICE) / 7732783;

MARLOS SANDRO COSTA MELO / 7667744; MATHEUS DE PAULA ALENCAR / 7848560; MATHEUS DE SOUZA MAIA / 7692404; MATHEUS

DIÓGENES WOLTER / 7644957; MATHEUS FEITOSA DE OLIVEIRA / 7846975; MATHEUS FERNANDES DA COSTA SILVA / 7668546; MATHEUS

MAIA DE QUEIROZ / 7780133; MATHEUS RIBEIRO LIMA / 7674813; MATHEUS RODRIGUES LINO / 7661037; MATHEUS VINICIUS DA COSTA

MELO / 7776667; MAURICIO CHAVES DO NASCIMENTO JUNIOR / 7605277; MAURILIO ANDREY DOS SANTOS FONSECA / 7650079; MAYKON

WESLLEY SOUZA DA SILVA / 8838280; MESSIAS SILVA DOS SANTOS / 7013360; MIKAEL BENEDITO BARBOSA OLIVEIRA / 7686935; MIRCLEI NEVES SOARES / 7830904; MOZART OLIVEIRA MONTEIRO / 7677650; NARDESON COSTA DE LIMA / 7777400; NATALINO DE OLIVEIRA

SILVA / 7720238; NATANAEL AMORIM DOS SANTOS / 8909989; NATHAN LUCENA DA SILVA / 7568177; NELSIMILDO DE SOUZA CACAU (PCD

– SUB JUDICE) / 7538030; NILBER CHAVES DE LIMA / 7825323; NILBERTO OLIVEIRA / 7512643; ODAIR BRUNO SILVA SALES / 7660376;

OSIEL MACEDO TEIXEIRA / 7834365; PABLO GONZAGA DE OLIVEIRA JUNIOR / 7741537; PATRIK ANDERSSON SOUZA DA COSTA / 7000429;

PAULO HENRIQUE SILVA FERREIRA / 7530811; PAULO SILVA DA COSTA / 7863110; PEDRO JOAQUIM VALENTE CALIXTO / 7671334; RAFAEL

BARBOSA BANDEIRA / 7854870; RAFAEL DANTAS PADRÃO / 7805977; RAFAEL MAIA GUIMARAES / 7528566; RAFAEL SOUSA DE SÁ /

7751583; RAFAEL SOUZA DA SILVA / 7559519; RAGE NASCIMENTO DE SOUZA / 7521367; RAIMUNDO FELIPE MORENO / 7623402; RAIMUNDO LUCIANO LIMA MARTINS / 7730713; RAIMUNDO NONATO DE FREITAS (PCD) / 7744811; RAMON COSTA BRILHANTE DE MATOS /

7759827; RAMON DA SILVA MONTEIRO / 7698194; RAMON SILVA DE LIMA / 7766734; RANDERSON CASTRO MOREIRA / 7746652; RANDSON

DA SILVA COSTA / 7640978; RAYANDSON MENDES DE LIMA / 7715943; RENE SARKIS FREIRE / 7019407; RENSMYCKEY MATOS DO NASCIMENTO / 7571054; REYSSON ANDRADE DA SILVA / 7509170; RIAN FELIPE DE OLIVEIRA LIMA / 7644400; RICARDO DA SILVA PESSOA /

7662971; RODRIGO CAVALCANTE SANTOS DE OLIVEIRA / 7518617; RODRIGO SOUSA SILVA / 7859008; ROGER MIGUEL DE SOUZA ARAÚJO / 7515308; ROGÉRIO DE SOUZA SILVA / 7798393; ROMÁRIO OLIVEIRA DOS SANTOS / 7762437; ROMILDO RODRIGUES DA SILVA /

7576811; RONALDO PINHEIRO BARBOSA PEREIRA / 7663749; RONYS LIMA SILVA / 7776993; ROQUE DO NASCIMENTO CORTES / 7028090;

ROSSENIR DA COSTA MACIEL / 7799829; ROZIMAR SILVA DOS SANTOS / 7715552; SAIMON PERCEU MALAQUIAS LEITE / 7636512; SAIMON RODRIGO SILVA DE CARVALHO / 7710666; SAMUEL ANDRADE DE ARAUJO / 7774648; SÁVIO DE MELO ANDRADE / 7613733; SÁVIO

RODRIGUES DE ALENCAR / 7730829; SEBASTIAO ACACIO ELIOTERIO / 7504764; SEBASTIÃO DA SILVA SOUZA / 8845693; SÉRGIO SILVA

DE ALMEIDA / 7725825; SILVANO ALVES SOUSA / 7607571; SIMEONE LOBATO SANTANA / 7500742; TALISSON ÍCARO ALVES DE SOUZA /

7569211; TALISSON RUAN AZEVEDO LIMA / 7684746; TALYSOM DA SILVA NOGUEIRA / 7046935; TASSIO DOS SANTOS FERREIRA / 7508921;

TELMAR SOUZA MARINHO / 7817119; THIAGO CASTRO SAAB / 7705654; THIAGO LIMA MARTINS / 7661665; THIAGO RICARDO SOUSA

GOMES / 7632720; THIAGO SIQUEIRA DA CUNHA / 7537352; TIAGO ARAGÃO DE MENESES / 7776560; TIAGO NASCIMENTO DA COSTA /

7739095; TIAGO SANTOS DOS SANTOS / 7513763; TYAGO DA SILVA MOREIRA / 7505477; VALBER SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR / 7560796;

VICTOR SOUZA DA SILVA / 7665024; VINICIUS ALVES CASTRO / 7774427; VINICIUS SANTIAGO VALENTE / 7699905; VITOR EDUARDO DE

CASTRO SILVA / 7827652; VORNEI HENRIQUE / 7569408; WALACE FELIPE ALEMÃO AZEVEDO / 7784970; WELLYSON SILVA DAMASCENO

/ 7515839; WENDEL ALEXANDRINO DE SOUSA / 7038711; WESDRES MAIA FERNANDES / 7514263; WESLEY MUNIZ / 7778694; WEVERTON

SAULO RIBEIRO DOS SANTOS / 7793820; WEVERTON VIEIRA COELHO / 7741936; WILIAM DOS SANTOS BATISTA / 7653190; WILLIAM CABRAL DA SILVA / 7003381; WILLIAM PATRICK MELO LIMA / 8911886; WILLIAN RICHERS MARTINS DAMASCENO / 7804679; WILLY FRAN

FREITAS DE QUEIROZ (PCD) / 7679238; YALLAS VICTOR FREITAS DE QUEIROZ / 8722788; YAN RAFAEL SOUZA DA SILVA.

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – FEMININO

7573804; ADRIANA DA COSTA SILVA / 7012763; ADRIANE DA SILVA SAMPAIO / 7719116; ADRIELY KAROLAYNE / 7866810; ADRINE CUNEGUNDES REGO / 7564120; ALESSANDRA RODRIGUES GOMES / 7709145; ALESSANDRA VALENTINA TEIXEIRA DE SOUZA / 7849672; ALINE

MANOELA ROCHA DE MOURA / 7534477; ALINE RAYÇA MOURA LIMA / 7604246; ANA CARITAS MESSIAS TAVARES / 7622490; ANA CAROLINE ARRUDA LAGO / 7658621; ANA CAROLINE DE FREITAS ARAÚJO / 7567898; ANA PAULA DE MIRANDA FERRAZ / 7763247; ANA RAQUEL

OLIVEIRA FERREIRA / 7805624; ANGELICA REBOUÇAS MIRANDA (PCD) / 7514816; ANTONIA BRUNA DERZE DO NASCIMENTO / 7599498;

ANTONIA ERICA XIMENES DE SOUSA / 7636237; AYME GOMES SILVA / 7608187; BARBARA GEOVANNA DE OLIVEIRA BADU / 7770820;

BENEDITA LIMA SILVA / 7793090; BERENICE LIMA DO NASCIMENTO / 7560150; BRIGIDA FIRMO BEZERRA / 7502532; BRUNA CAMILLY DE

SOUZA MANSOUR / 7800983; BRUNA CÂNDIDO DE LIRA / 7808631; BRUNA ELISA DE FARIAS RODRIGUES / 7683294; BRUNA PEREIRA DE

SOUZA / 7813740; BRUNA ROANA DA SILVA DELILO / 7655304; CARLENE DE SOUZA MENDONÇA SOUZA / 7006070; CARMEM JULIA MARQUES / 7646810; CAROLINA DIAS BRANA SENA / 7767170; CAROLINE SANTOS PEQUENO DA SILVA (PCD) / 7767480; CAROLINE SOUZA DE

FREITAS / 7551100; CINTIA RIBEIRO GOMES / 7760710; CLAUDIA NEVES DE SOUZA / 7512147; CLAUDIANE SILVA LIMA QUEIROZ / 7689632;

DAIANE MARIA SILVA DA ROCHA / 7661258; DALILA PEREIRA DE OLIVEIRA BEZERRA LOPES / 7557060; DANIELA ARAUJO DE OLIVEIRA

/ 7658184; DEBORA JAIAIRA GONÇALVES DA SILVA MONTEIRO / 7758162; DIANA MARIA DE SÁ OLIVEIRA / 7010604; DIANA MARIA DE

SOUZA GOMES / 7012984; ECINEIDE MARQUES DE SOUZA / 7615191; ELEN KYRLEN MARTINS DA SILVA / 7515006; ELINEIDE ARAÚJO

DE SOUZA / 7655800; ELLEN CAMILA DA SILVA FERNANDES / 7028104; ELZA TAIS VIANA DE ARAUJO / 7562373; EMANUELLE DE ARAÚJO

TELES / 7587341; ÊMILY MORAIS COSTA / 7732368; ENAYRA DA SILVA TAUMATURGO / 7767668; ESTHER AMÁLIA BIGNATI (PCD) / 7776799;

EVELY MONIQUE FLORES XAVIER / 7008944; EVELYN DA SILVA NASCIMENTO / 7672020; EVLEN NATALIA LEITE RIBEIRO / 7605102; FABIANA SILVA DE MOURA / 7684363; FABRÍCIA DE SOUZA FERREIRA / 7501439; FERNANDA LIMA DE SOUZA / 7678101; FRANCISCA THAYRINE

XAVIER SOUZA / 7556918; GABRIELA ARAUJO DE OLIVEIRA / 7515693; GABRIELA VASCONCELOS CUNHA CONCEICAO / 7587490; GABRIELE SOUZA MOREIRA / 7565135; GABRIELLA SANTOS DE SOUZA / 7630450; GERCIANE CAVALCANTE DA SILVA PAIXAO / 7666411;

GIOVANNA EVELYN ANJOS DOS SANTOS / 7629141; GLEIDIANE MESQUITA SILVA / 7724950; HANNA MARIA DA SILVA RODRIGUES /

7016041; HELEN KAROLINE SILVA FERNANDES / 7635355; IARA CLAIRE DE LIMA FREIRE / 7517297; IASMIN SANTIAGO SALES / 7721021;

ILZANDA JUSTO DO ROSÁRIO / 7868996; IOLANDA DA CONCEIÇÃO CARNEIRO SILVA / 7813120; IRLA DE ARAUJO SILVA / 7784325; JAILDA

DOS SANTOS FREITAS / 7753373; JANE LILIANE SILVA BRAGA / 7808534; JANIELLY SOARES FELICIO / 7740565; JAQUELINE ARAUJO DE

MOURA MUSTAFA / 7548664; JÚLIA COSTA DE SOUZA / 7722850; JULIANA NEGREIROS OLIVEIRA / 7005430; JULIANA SILVA RODRIGUES

/ 7695497; JULYANE SILVA YARZON / 7555911; KÉSSIA DE LIMA MONTEIRO / 7857632; LARISSA CONCEIÇÃO OLIVEIRA / 8859562; LAURA PEREIRA DE MOURA / 7659539; LAYANA LIMA / 7700415; LEIDIANE GOMES DO NASCIMENTO / 7850410; LEONILDE RODRIGUES DE

ARAUJO / 7593767; LETICIA LIMA POSSAMAI / 7871686; LIGIANE VAZ DE SOUZA (PCD) / 7723610; LILIANE BENÍCIO DE OLIVEIRA DANTAS

/ 7502931; LORENNA NAYARA DE OLIVEIRA CONCEICAO / 7500921; LORRANE FRANÇA GARCIA / 7642466; LUANA DA COSTA LOUREIRO

/ 7602901; LUANA FREITAS DO NASCIMENTO / 7658362; LUANA MARIA HALUEN MAIA / 7775504; LUANA PENHA BRAGA PASSO / 7011848;

LUANA SANTOS MAIA / 7642547; LUMA DA COSTA LOUREIRO / 7623666; LUMA LOHANA DO NASCIMENTO LIMA / 7030834; MARCELA DE

AMORIM BATISTA / 7645201; MARCIA DOS SANTOS MUNIZ FARIAS / 7544456; MARCIA LOPES DA SILVA MONTEIRO / 7751486; MARIA

ALTEMIRIA BARNES DA SILVA / 7861745; MARIA DAS DORES ALMEIDA DO SACRAMENTO ALVES / 7787278; MARIA DE NAZARÉ SILVA DE

MENDONÇA / 7791410; MARIA ERLENE SOARES DA CUNHA / 7017544; MARIA JÚLIA FRANÇA DE SOUZA / 7786620; MARIA TAILÂNDIA NERI

DA COSTA / 7650248; MARIANA NASCIMENTO ARIAS / 7585594; MARINEIS CAVALCANTE DA SILVA CHAOUK / 7546270; MAYARA CORREIA

LIMA / 7019334; MAYRA SALES DA SILVA / 7621639; MEIRY GOMES DA SILVA / 7540477; MILENA GLEYCIELE PEREIRA DA SILVA / 7537387;

MIRELA SILVA DE SOUZA / 7773439; NADJA RAYAD DA SILVA MOREIRA / 7552173; NATHALIA MONIZ MARRUCH / 7566425; NATHIELE

ALVES DE ARAÚJO / 7674244; NATIELLE GOMES DE SOUSA (PCD) / 7514786; NAYROENE MAGALHÃES DE OLIVEIRA / 7513380; NECIR

MARTINS GOMES NETA / 7047400; NILCILENE DE LIMA FERREIRA / 7603517; PATRICIA DE MELO VIEIRA / 8900337; POLYANA PEREIRA

DA APARECIDA / 7504888; PRISCILA DA SILVA DE OLIVEIRA / 7597088; PRISCILA FERREIRA PIRES / 7008599; RAFAELA MENEZES MELO

NASCIMENTO / 7023218; RAIANE NORONHA DE CARVALHO / 7599030; RAILÂNDIA QUEIROZ FERREIRA SOUSA / 7673300; RANNE KELLY

BARBOZA DA SILVA / 7025219; RAYANE LIMA DE OLIVEIRA / 7580142; RAYANNE FALCÃO DOS SANTOS / 7557280; RAYÇA DE CASTRO

ASSIS / 7020119; RAYNE DA SILVA LUNA / 7038797; RAYSSA SILVA DE LIMA FEITOSA / 7041046; REGIANE DE SOUZA BARBOSA / 7743823;

REGIANE GOMES GADELHA / 7723865; REJANE SILVA DE SOUZA / 7598653; RENATA QUEIROZ FERREIRA AMORIM / 7642989; RHAIKA

SUELLEM DA SILVA DE ALMEIDA / 7008634; RIVANIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA / 8896534; ROMÁINA OTÍLIA SILVA DE ARAÚJO / 7734514;

ROSIANE DA COSTA LIMA / 7001745; ROSILENE PITA DA COSTA / 7009894; SABRINA FERREIRA DE OLIVEIRA / 7616546; SABRINA LIMA DE

FARIA SENA / 7522142; SÁLUA BUSSONS MORAES DE SOUZA / 7671393; SAMARA DE ALMEIDA FALCÃO BESSA / 7508034; SAMARA LIMA

DA COSTA / 7630689; SAMMILI DIAS BEZERRA / 7628692; SHEILLY RAQUELLY PRADO DE PAULA / 7737980; SILVANA DA SILVA COSTA /

7626800; SILVANESSA OLIVEIRA DE ALMEIDA (PCD) / 7730209; SONAIRA FREITAS DE SOUZA / 7583796; SUENA RICARDO DE OLIVEIRA /

7582773; SUZANA RIBEIRO BRANDÃO / 7729545; SUZIANE DA SILVA LIMA / 7608756; TAINARA DA COSTA DOS SANTOS / 7806965; THAILA

SILVA NOGUEIRA / 7773374; THAIS VIEIRA LOPES BATISTA / 7760477; THAYSSA MACIEL FREIRE / 7793383; VALÉRIA MACIEL DE SOUZA /

7599137; VANDA MARIA DA SILVA MIRANDA / 7614209; VANESSA DA SILVA PEREIRA / 7572174; VITÓRIA CAROLINE BRANDÃO DA COSTA

SIQUEIRA / 7722591; VIVIANE PEREIRA CHAVES / 7753722; WEULA PAULA MELLO DA SILVA / 7615027; WILLIANY DE SOUZA LIMA.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – AUXILIAR ADMINISTRATIVO

7003225; ADISON AIFF DOS SANTOS SILVA / 7762267; ADRIELEN DA SILVA DOS SANTOS MONTENEGRO / 7564112; ALESSANDRA RODRIGUES GOMES / 7006217; ALINE PEREIRA GOMES / 7885911; ALÍPIO NETO CORREIA (PCD) / 7608853; ANA BEATRIZ ALENCAR DE CARVALHO / 7604254; ANA CARITAS MESSIAS TAVARES / 7755392; ANDRÉ DA SILVA DE QUEIROZ / 7552238; ANTONIO GABRIEL DA SILVA RODRIGUES / 7638981; CLEVERTON ARAÚJO DO NASCIMENTO / 7003339; DAIANA OLIVEIRA SARAIVA / 7611633; DYEYME FERREIRA MORAES

DA COSTA NUNES / 7724683; ELDER CORDEIRO BARBOSA / 7028317; ELZA TAIS VIANA DE ARAUJO / 7006437; FRANCISCO MATHEUS DA

SILVA SALES / 7019296; FRANCISCO WILLYANS COSTA SALES / 7554176; HELOISE GADELHA DOS SANTOS / 8896089; JEFFERSON JOSE

BARROS SANTOS / 7793685; JENIFER PINHEIRO MOURÃO / 7855362; JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR / 7765983; JOSÉ GERSON DE

CASTRO MEIRELES JÚNIOR / 7666047; JOSÉ LUIZ MAGALHÃES NASCIMENTO / 7750057; JOSÉ RICARDO CARUTA / 7658923; JULIANA DE

OLIVEIRA COSTA LINS / 8705441; KELLY DA SILVA CAMPOS (PCD) / 7602928; LUANA FREITAS DO NASCIMENTO / 7818220; LUANA SANTOS

MAIA / 7698801; MÁRCIA MARIA FRANÇA DE SOUZA / 7537344; MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS PERES / 7746539; NICHOLAS DA SILVA

SANTOS / 7016858; NILCILENE DE LIMA FERREIRA / 7505167; PRISCILA DA SILVA DE OLIVEIRA / 7785496; RAYANA VENÂNCIO VIEIRA /

7814771; REGINALDO BEZERRA DA SILVA / 7031269; RIVANIA NOGUEIRA DE OLIVEIRA / 8901210; SARA CRISTINA GOMES DA SILVA / 7781890;

TIAGO OLIVEIRA / 7734875; VANGLEANE DO AMARAL MELO.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – MOTORISTA

7722420; ADRIANO DA SILVA TELES / 8914540; AGNO ARAUJO SILVA / 7837585; ALDEIR CORDEIRO BREGENCE / 7679327; ALEX COSTA

DOS SANTOS / 7744757; ALEX TANANTA DE SOUZA / 8930163; ANDERSON DE ARAÚJO SILVA / 7629648; ÂNGELO GABRIEL LOBO MANASFI / 7014618; ANGELO MARCIO DAS CHAGAS DE SOUZA (PCD) / 7644035; ANTHONY MARCLEY PAULINO DA SILVA / 7638205; ANTONIO

DA SILVA OLIVEIRA / 7623330; ANTONIO GEILSON DA COSTA MENEZES / 7569483; BRUNO RODRIGUES DOS SANTOS / 7640170; CELMO

VIEIRA DE MATOS SILVA / 7655410; DANILO GERONIMO DE FREITAS / 7518935; DENILSON DE ALBUQUERQUE PEREIRA / 7688733; EIKE

EMANOEL NASCIMENTO DE SOUZA / 7806671; ELIKEVERSON NASCIMENTO DOS SANTOS / 7530994; ELIVELSON DA SILVA LOPES /

8913684; ERIC DA SILVA FRANÇA / 7668716; FERNANDO DAVILA DA SILVA / 7811691; FERNANDO FELIPE SILVA / 7686048; FRANCIGLEISSON ANDREOLA DA COSTA / 7019652; FRANCISCO MENDES DE SOUZA / 7868286; GABRIEL LOPES DA SILVA / 7000382; GERLANIO

MARINHO DE SOUZA / 7821639; GUTEMBERG DA SILVA DE MELO / 8922624; IGOR RUAN GASTÃO ROSA / 7710720; JACKSON LOPES DA

COSTA / 7682948; JACSON COSTA VIEIRA / 7779780; JANELDO DAMASCENO DE LIMA (PCD) / 7894899; JAYSON BARBOSA DE OLIVEIRA

/ 7807791; JOÃO PAULO SANTANA DA SILVA (PCD) / 7533527; JOSE AUGUSTO LINDOSO DA SILVA / 7608390; JOSE AURICÉLIO BARROS

PASSOS / 7633025; JOSÉ EDNILSON COSTA FREITAS / 7727550; JOSE MARIA GOMES MASCARENHAS NETO (SUB JUDICE) / 7561300;

JOSE RONEY DE SOUSA FERREIRA / 7639759; JOSUÉ BARBOSA DOS SANTOS / 7882387; KESIA NOLASCO DE ABREU / 7591640; LETICIA

LIMA POSSAMAI / 7744846; LUIZ SOUSA DOS REIS JÚNIOR / 7679432; MADSON MOTA DA COSTA / 7831641; MARCELO DA SILVA LIMA /

7631715; MARCOS ALISSON DA SILVA LIMA / 7735848; NEY LANDO MORAIS LOPES / 7696191; PAULO MEDEIROS DE SOUZA / 7530153;

RAFAEL SOUSA DE SÁ / 7028511; RAIANDERSON SOUZA DE MOURA / 7515413; ROGÉRIO DE SOUZA SILVA / 7002482; ROMERO RODRIGUES ARAUJO / 7001799; ROSILENE PITA DA COSTA / 7760280; SANDRA TEOTONIA DO NASCIMENTO / 7717939; SÁVIO RODRIGUES DE

ALENCAR / 7509111; TELMAR SOUZA MARINHO / 8898740; WALISSON IRIS DA SILVA.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – TÉCNICO DE INFORMÁTICA

7709072; ALESSANDRA VALENTINA TEIXEIRA DE SOUZA / 8895341; ALEX MARINHO DE CASTRO / 7608268; BARBARA GEOVANNA DE OLIVEIRA BADU / 7774770; CÉSAR JÚNIOR RODRIGUES PEREZ / 7841370; FABIO DE SOUZA FERREIRA / 7519753; FRANC DENIS BARROSO

DE OLIVEIRA / 7511299; FRANCISCO ETEVALDO DOS SANTOS SILVA / 7566077; FRANCISCO MARTINS GOMES NETO / 7685360; FRANCISCO WEVELLEY DA SILVA NERI / 7642385; HEBERTH FERNANDO ALVES DA SILVA / 7573057; IGOR DE ASSIS WESEM / 7854609; JARLES

PIRES RIBEIRO / 7628200; JOAS DA SILVA PEREIRA / 8703007; MARCIO SOARES DOS SANTOS MOREIRA / 7647816; MARCUS VINÍCIUS

LIRA PADILLA / 7865490; MARLON DE OLIVEIRA CARVALHO (PCD) / 7013751; MIKAEL BENEDITO BARBOSA OLIVEIRA / 7012631; NAYARA

DOURADO ALBUQUERQUE / 7798768; NORMANDO ALBUQUERQUE FONTENELE / 7559527; RAGE NASCIMENTO DE SOUZA / 7523750;

VINICIUS PEREIRA REBOUÇAS / 7774460; VINICIUS SANTIAGO VALENTE.

ASSISTENTE SOCIAL

7833261; AKEYDSON AMARO FARIAS DE SOUZA / 7505124; ALEXANDRA LOPES LIMA / 7704895; ALINE DA SILVA LIMA VALE / 7659628;

AMANDA JUSSARA DE SOUZA COSTA / 7737033; ANA CLÍCIA ALEXANDRE DE MELO MAGALHÃES / 7742380; ANA LUCIA LIMA CAETANO / 7770910; ANDERSON WESLEY ALVES DE LIMA / 7640960; ANDREA COSTA BEZERRA / 7733615; ÂNGELA MARIA CHAVES SOUZA /

7814240; AURICÉLIA DA SILVA SOUZA / 7522240; CARLA NORIELLE GOMES ALBUQUERQUE / 7713169; CHARRID ESTER D’AVILA GANUM

ALBUQUERQUE (PCD) / 7736436; CLEANE ARAUJO SAMPAIO / 7559410; CYBELLE CHRISTINE DE SA DAVILA / 7760400; CYNTHIA DA

SILVA OLIVEIRA / 7743238; DANIELA RODRIGUES DA SILVA / 7766290; DANIELE DA SILVA BATISTA / 7791739; DAYSE VALE DE OLIVEIRA

GOMES / 7818440; DÉBORA MELO DE AGUIAR / 7003357; DENISE DE OLIVEIRA SIEBRA / 7673060; DIANA FARIAS DA COSTA / 7604777;

EKYLANE RESENDE MOREIRA / 7748671; ELAINE MARIA FERRAZ ARAUJO / 7784678; ELIETE DA SILVA BATISTA / 7687320; ELIZABETE DO

NASCIMENTO LOPES / 7637853; ERIKA MONTEFUSCO PORTELA LUSTOSA / 7689705; EVA AMORIM MOREIRA BANDEIRA / 7818190; FELIPE HENRIQUE MARTINS / 7512015; FERNANDA RODRIGUES MOREIRA / 7735111; FERNANDA SILVA DE SOUZA / 7679726; FRANCILENE

TAUMATURGO DOS SANTOS / 7622252; GABRIELA MORAIS VAZ / 7559747; GENEILDE DO NASCIMENTO ALVES COELHO / 7016580; GERLANE RAMOS ALECRIM / 7835582; GISELLE BANDEIRA DE SOUZA / 7762046; GLAYNAN REJANE FROTA DE FREITAS / 7800959; GRAZIELE

MORAIS / 7738676; HELLEN ALLINE DE ARAUJO FIDELIS / 8796595; ITALLA LOHANY LIMA DE SOUSA / 7584261; IZABELA BARRETO DE

SOUZA (PCD) / 7801157; JANAÍNA DOS REIS COSTA / 7890788; JARDEL DE NAZARÉ DOS SANTOS / 7863756; JOÃO PAULO FREIRE NOBRE

(PCD) / 7582560; JOSELIA EVELIM DA SILVA AZEVEDO / 7566875; JOSEMILDO DIAS COELHO / 7688741; JOSMAN DE PAIVA NERI / 7798866;

JULIANA LIMA DE PAULO FIGUEIREDO / 7707614; KAREN LAUANA LOPES MUGRABY / 7725108; KATHYELLY SILVA CORDEIRO / 7013744;

KEROLEM DE QUEIROZ ESPINDOLA / 7523432; LAUANA DOS SANTOS BRILHANTE / 8875049; LAYLA GOMES MARINHO / 7041658; LORRAINE ANASTÁCIA BRITTO RIBEIRO / 7546017; MAISA DIAS DE OLIVEIRA MELO / 7633408; MÁRCIA MORAES VIEIRA / 7743149; MÁRCIA

STIBE DUMONT / 7639449; MARIA CAROLINA SANTOS DA CRUZ / 7660618; MARIA CHAHIRA DE SOUZA AZEVEDO RAMOS / 7508042;

MARIA CLEINIR DE PAULA LOPES LIMA / 7764669; MARIA CLEMILDA DOS SANTOS BORGES CUNHA / 8916349; MARIA DA CONCEIÇÃO

TAVARES DE OLIVEIRA / 7642598; MARIA DE FATIMA MELO RODRIGUES / 7689381; MARIA DILZIANE SANTOS DE SOUZA / 7843895; MARIA

JOSÉ RICARDO DE SOUZA FERREIRA / 7592060; MARIA LUCINÉIA DE ARAÚJO MONTEIRO / 7767897; MARIA PATRICIA XAVIER DA SILVA

/ 7775342; MARIA VANDERLÉIA FERREIRA MONIZ MARRUCH / 7507500; MARIANA CRISTINA L B NASCIMENTO / 7690932; MARQUIZETE

DE LIMA LOPES / 7007794; MAYARA MACHADO MONTEIRO / 8903840; MILTON ARAÚJO FERREIRA DA SILVA / 7784334; NANNY CAROLYNE SANTANA GRACA MOREIRA / 7685513; NATAN LIMA DA TRINDADE / 7701551; NETE DE SOUZA OLIVEIRA MOREIRA / 7669488; NIDIA

JOYCE FONSECA ARAUJO / 7502354; NOEMI DO NASCIMENTO LOPES / 7827938; PRISCILA CHRYS CATAR DE LIRA / 8912785; RAFAELY

EDUARDA MAIA CUNHA / 7508409; RISERGIO VASCONCELOS TORRES / 7552092; RITA MOTA DE OLIVEIRA / 7539681; RODRIGO AVELINO

DOS SANTOS / 7815905; ROSIANE BORGES CRUZ / 7570635; RUTH SEVERIANO BIBIANO BARDALES / 7837747; SANDRA MARIA AMORIM

DA ROCHA / 7803230; SARA ALINE BEZERRA ASFURY DE OLIVEIRA / 7012518; SARA DE SOUZA NERY / 7803427; TABITA MAIA FERREIRA

HOLANDA / 7739060; TAMILA SALES DOS SANTOS SAMPAIO / 7817428; TAYNA ARAGAO DE ANDRADE / 7672454; TEREZINHA DA SILVA

PEREIRA / 7542976; VANESSA BEZERRA DE LIMA DA SILVA (PCD) / 7827342; VANESSA SOUZA GUIMARÃES.

PSICÓLOGO

7651708; ALESSANDRA ANDRADE DE SOUSA / 7725744; ALESSANDRA NEUMANN LIMA / 7514484; AMANDA ELY / 7810776; ANA CAROLINE RODRIGUES DA SILVA / 7719620; ANANDA KATRINE SILVA DE SOUZA / 7598688; ANDRESSA DOS REIS MAGALHÃES / 7557310; ANNA

KATRYNE MOTA MACAMBIRA / 7514077; ANNE KAROLINY CARVALHO MENDONÇA RIBEIRO / 7727607; ANTONIO ANDERSON GOMES DE

SOUZA / 8803583; BRUNA KAROLLYNE SILVA RICARTI / 7635397; BRUNETE PRESLEY COSTA DO NASCIMENTO / 7504942; CAROLINA

ARANTES BATISTELA SIMO / 7540701; CATARINA RIBEIRO DE LIMA GONÇALVES / 7803478; CATIUSCIA HOLANDA DE MELO / 7558384;

CLEIB LUBIANA DE ARAÚJO / 7503571; D’ARTAGNIELLY ROCHA DA SILVA PIAUHY / 7501064; DEANDRISON DE OLIVEIRA AMARAL /

7520387; DÉBORA CRISTINA NASCIMENTO DE LIMA / 7610980; DEIVID DA SILVA SOUZA / 7773080; DENISE ELIDIA DA SILVA / 7551185; ÉDILA MAZÍLIA DE AGUIAR PINTO / 7763204; EDVANIA OLIVEIRA BARBOSA’ / 7715714; ELIANA SILVA CORDEIRO / 7721560; EMELYM DANIELA

SOUZA TONELI / 7816952; ESTHELA BIANCHINI HIPÓLITO DA SILVA / 7794371; EUBERTH FILIPE PACHECO ROMERO / 7504683; EUDMAR

NUNES BASTOS MICHALCZUK / 7501641; EVELIN TEIXEIRA CLAUDIO / 7549750; GEENVAN VIANA ALVES / 7751753; GRACYELLE LULA DE

OLIVEIRA / 7524161; HALANNA SILVA DE MIRANDA / 7633769; HEITOR PEREIRA DE SOUZA / 7027319; IVANNA ARAÚJO DA SILVA / 7031091;

JAIANE KAROLINE DA SILVA MOURA / 7891415; JANIELE OLGA DANTAS DE PAZ BARBOSA / 7538901; JÉSSICA LIZ BUSSONS SOUZA /

7564511; JESSICA ROCHA SILVA / 7730900; JOÃO GUILHERME SILVA SOUZA / 7592906; KAMILLA KIMMAY LIMA MAGALHÃES DE SOUZA

/ 7686900; KARLA CARINE GUERRA MACIEL / 7778767; KELLY CRISTINA COSTA ALBUQUERQUE / 7020383; KEMILA PONCE DE SOUSA /

7830947; LARA MARIA SILVA MAIA / 7604793; LAURA MARIA ARAGÃO LEITE / 7740948; LAYANE QUEIROZ DOS SANTOS / 7678282; LAYNA

DE SOUZA MOURA / 7684908; LETÍCIA DE FREITAS LORGA / 7537719; LIS CAROLINE ROCHA DO NASCIMENTO / 7699328; MAISA NALUY

MELO DE MACEDO / 7608780; MARCIA DE SOUZA NOBRE / 7808232; MARIA DA GLORIA LEITE MENDONCA / 7623313; MARIAH FERNANDA

LUCENA BANDEIRA / 7001125; MARIANA DE SOUZA MENDONÇA / 7881436; MICHELLE PFEIFER MARQUES PINHEIRO / 7002326; MYRLA

ALEXANDRA COSTA DOS SANTOS FROTA / 7688105; NATASCHA MARIA DANTAS BESSA / 7785577; NATASSIA DE OLIVEIRA LOPES COSTA / 7615345; OZILEIDE OLIVEIRA DE PAIVA / 7525931; PATRÍCIA DE OLIVEIRA SILVA / 7596863; PAULO RICARDO SILVA VASCONCELOS

/ 7644914; RAIZA BELO NOGUEIRA DA SILVA / 7637802; RAMON NEVES MATOS / 7777000; RAQUEL REZENDE DANTAS (PCD) / 7757735;

RAYSSA LIMA LEITE / 7718381; RENAN ROCHA DE MATOS / 7594453; RICARDO VINÍCIUS DE FARIAS LOPES / 7009809; RONNIBERG MAIA

DA SILVA / 7877390; SABRYNNE MENDONÇA DE SOUZA / 7864639; SARAH SANTOS DA SILVA / 7760701; TALITA MORTARI MONTYSUMA

LEITE / 7684916; VANESSA CASTRO DE SOUZA / 7657161; YANNE DOS REIS SILVA.

1.2. Resultado preliminar dos candidatos FALTOSOS na Investigação Criminal e Social e eliminados do Concurso Público, na seguinte ordem:

cargo, número de inscrição e nome do candidato em ordem alfabética.

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – MASCULINO

7837011; ALAN DO NASCIMENTO ALBUQUERQUE / 7657366; ANTONIO JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA / 7848897; ANTÔNIO SALATIEL DA

GRAÇA MAGALHÃES / 7832435; EDUIM FABI SOUZA FERNANDES / 7606443; EVANDRO DA SILVA LIMA / 7571925; FRANCISCO RODRIGO

COUTINHO DA SILVA / 7574150; GUSTAVO ARAUJO DA SILVA / 8898006; ISAQUE DE SOUZA SAMPAIO / 7531788; ISMAEL PESSOA DE

ARAUJO / 7615051; IVAN ZURIEL LOPES DE FARAH / 7740751; JAIRO PEREIRA DE CASTRO / 7826214; JOAO QUELVIN DO VALE PINHO

(PCD) / 7669763; JOÃO VICTOR RODRIGUES DANTAS / 7668783; JOÃO WILKER RODRIGUES DE SOUSA / 7622449; JONATAS CONCEICAO

DE ARAUJO / 7679122; JOSE RENATO AZEVEDO DE FARIAS / 8923647; LUAN FELIPE MOMO / 7675976; LUCIANO DA SILVA NASCIMENTO

/ 8920125; MACILEUDO DA COSTA LIMA / 7526262; MARCOS RIBEIRO DA SILVA / 7012720; MARICEUDO FERREIRA LOPES / 7582080; MATEUS DE OLIVEIRA MAGALHÃES / 7614470; MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA / 7666225; PAULO ROBERTO DE LIMA BANDEIRA (PCD)

/ 7534027; RAFAEL MENESES DA SILVA / 7796030; THALES AUGUSTO SALES DE OLIVEIRA / 7545380; UILIAN DE MENEZES SAMPAIO /

7664214; VINICIUS MARTINS DOS SANTOS / 7763875; WILLEGONES ARAÚJO DE LIMA (PCD).

AGENTE SOCIOEDUCATIVO – FEMININO

7796986; ANDRESA DA SILVA CARNEIRO / 7690045; ANTONIA DA LIBERDADE MOURAO DA SILVA / 7738994; CHAUANY CARVALHO DA

SILVA / 7723849; ELZA DA SILVA SOUZA / 7791054; JAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA CASTRO (PCD) / 7601182; LUANA NOGUEIRA SAMPAIO

/ 7795947; MARIA REGINA MOREIRA DA SILVA / 7726309; OCIANE THUANE PRADO CUNHA FURUKAWA / 7779976; ROSENAIRA DA SILVA

LIMA / 7708378; SARA BEATRIZ ARAUJO LOPES.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – AUXILIAR ADMINISTRATIVO

7669063; ANDRÉ LUIZ DA CRUZ MAIA / 7848919; ANTÔNIO SALATIEL DA GRAÇA MAGALHÃES / 7726988; JORGEANA BARBOSA DA SILVA /

7543948; JOSÉ CARLOS DE MOURA LOPES (PCD).

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – MOTORISTA

7723903; ANA LUIZA DE SOUZA VASCONCELOS / 7722885; CARLOS AUGUSTO ALVES DE SOUZA JUNIOR / 8904782; HÉLIO MONTEIRO

DIAS JÚNIOR / 7536348; JHON MICHAEL BOMFIM DA COSTA / 7546424; LEONARDO DE ALMEIDA GOMES (PCD) / 7568363; RENAN DE

SOUZA MELO DOS SANTOS.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL – TÉCNICO DE INFORMÁTICA

NÃO HOUVE CANDIDATOS FALTOSOS.

ASSISTENTE SOCIAL

7652128; DAYANE BARBOSA MATOS / 7796447; EDMARA ALENCAR DOS SANTOS / 7749589; EVILANDIA FREITAS DE LUCENA / 8911037;

IDELENE EMILIA DE MELLO MENEZES.

PSICÓLOGO

7628021; ELESSANDRA DE SOUSA DIAS MEIRELES / 7721200; MARIA ELZA DA SILVA CORDEIRO BROTTO / 7568576; NAIR DA SILVA SOUZA / 7828136; NATASHA SOUZA MATOS / 8908559; YASMIM CUNHA DE LIMA.

1.3. Os candidatos não mencionados nos subitens 1.1 e 1.2 foram considerados CONTRAINDICADOS e podem consultar individualmente, o motivo

da inaptidão, através do link disponível na área do candidato no site www.ibade.org.br.

2. DOS PEDIDOS DE REVISÃO

2.1. O candidato disporá, unicamente, de 02 (dois) dias para contestar o resultado preliminar da Investigação Criminal e Social, exclusivamente mediante preenchimento de formulário digital, que estará disponível no site www.ibade.org.br, na área do candidato, a partir das 8h do dia 01/11/2022

até as 18h do dia 03/11/2022, considerando-se o horário local da cidade de Rio Branco/AC.

3. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

3.1. Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao Concurso Público através do site www.ibade.org.br ou por meio dos telefones:

0800 668 2175, (21) 3674-9190 – Rio de Janeiro, ou pelo e-mail [email protected]

Ricardo Brandão dos Santos

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

Mário Cesar Souza de Freitas

Presidente do Instituto Socioeducativo

