Bando tocava o terror em Epitaciolândia até que… a casa caiu

Três indivíduos de 22, 35 e 36 anos foram presos nesta sexta-feira, 28, numa ação dos Guardiões das Fronteiras, tropa de elite composta por homens e mulheres de várias forças policiais do Acre, no município de Epitaciolândia (a 240 quilômetros de Rio Branco, na fronteira do Acre com a Bolívia).

Por meio de informações do Núcleo de Inteligência, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), na Região do Vale do Alto Acre, os policiais obtiveram a informação de que um dos indivíduos, que era reeducando do sistema prisional, sendo monitorado por tornozeleira, utilizava um casebre na periferia da cidade para esconder armas e vender maconha com o auxílio de outros dois comparsas.

De acordo com a Sejusp, pelo menos duas armas de fogo – sendo um revólver calibre 32 e um 22 –, além de nove munições, foram apreendidas. Com os acusados, os guardiões apreenderam ainda 26 barrinhas de maconha, o equivalente a 300 gramas do entorpecente. Também foram apreendidos dois celulares e dois rolos de papel-filme do tipo PVC para embalar a droga.

“As armas e a maconha estão avaliadas em R$ 13 mil. E há também forte suspeita de que o monitorado estivesse utilizando arma de fogo em via pública, causando pânico aos moradores da região”, explica um dos integrantes da força policial.

As apreensões e os acusados foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Epitaciolândia, onde foi feito um boletim de ocorrência e a abertura de inquérito policial por porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa e tráfico de drogas.

Nesta ação, participaram sete agentes, integrantes da Polícia Penal, do Grupo Especial de Operações em Fronteira, Gefron, e do Núcleo de Inteligência da Sejusp no Alto Acre. (Asscom/Sejusp)