Além do edital, 2023 tem boas notícias para servidores do MPAC

Além de um edital de concurso para contratar mais servidores para o Ministério Público do Acre, a instituição também teria anunciado o aumento de 50% do auxilio alimentação, benefício que será pago em folha complementar a partir do mês de novembro de 2023.

O último concurso para servidores foi realizado em 2012 e contou com a oferta de vagas para a carreira de analista. O novo certame já está incluso no Orçamento para exercício no próximo ano.

O número de vagas, assim como os cargos, não foram confirmados. No entanto, conforme o procurador-geral de Justiça do MP AC, Danilo Lovisaro do Nascimento, o certame já está previsto no Orçamento para 2023.

As informações são do jornal Estratégia Concursos.