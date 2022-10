Saiu local de prova para procurador do Trabalho; veja onde no Acre

O Diário Oficial da União desta quinta-feira (27) traz os locais de prova do concurso para procurador e procuradora do Trabalho. Traz ainda hora das provas e quais documentos o candidato deve levar para fazer a prova.

EDITAL Nº 120, DE 26 DE OUTUBRO DE 2022 22º CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROCURADORA E PROCURADOR DO TRABALHO

O Procurador-Geral do Trabalho e Presidente das Comissões do 22º Concurso Público para Provimento de Cargos de Procurador(a) do Trabalho, tendo em vista o disposto no artigo 11 da Resolução nº 198/2022, do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, CONVOCA o(a)s candidato(a)s que tiveram suas inscrições preliminares deferidas a comparecer no dia 13 DE NOVEMBRO DE 2022, no horário e locais abaixo indicados, a fim de realizarem a Prova objetiva (1ª etapa).

O horário de realização da prova objetiva será das 9h às 13h (horário oficial de Brasília/DF).

Os portões de acesso serão abertos às 8h e fechados às 8h30 (horário oficial de Brasília/DF). O(A)s candidato(a)s deverão comparecer aos locais indicados com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário de início da prova.

O(A)s candidato(a)s deverão comparecer munidos do documento original de identidade que deverá conter foto recente e sua assinatura, além de caneta esferográfica transparente de tinta indelével, nas cores azul ou preta.

A prova terá duração improrrogável de 4 (quatro) horas e não será permitida qualquer consulta.

O(A)s candidato(a)s devem observar os procedimentos constantes nos artigos 50 a 64 da Resolução CSMPT n° 198/2022, dos quais não poderão alegar desconhecimento.

O(A)s candidato(a)s somente farão as provas no local escolhido na inscrição preliminar. Casos excepcionais serão tratados conforme artigo 11 da Resolução CSMPT n° 198/2022.

LOCAIS DE PROVA:

1ª Região – RIO DE JANEIRO/RJ:

Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – Rua Dom Manuel, nº 25, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

2ª Região – SÃO PAULO/SP:

Escola Paulista de Direito – Avenida da Liberdade, nº 956, São Paulo/SP.

3ª Região – BELO HORIZONTE/MG:

Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Sargentos – Rua Dr.Gordiano, nº 123, Prado, Belo Horizonte/MG.

4ª Região – PORTO ALEGRE/RS:

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – Avenida Ipiranga, nº 6681, Partenon – Prédio 40 – Porto Alegre/RS.

5ª Região – SALVADOR/BA:

Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia (UFBA) – Rua da Paz, s/nº, Graça, Salvador/BA.

6ª Região – RECIFE/PE:

Centro de Educação (CE) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – Avenida R. Acdo. Hélio Ramos, s/n, Cidade Universitária, Recife/PE.

7ª Região – FORTALEZA/CE:

Centro Universitário Farias Brito – Rua Castro Monte, nº 1364, Aldeota, Fortaleza/CE.

8ª Região – BELÉM/PA:

Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (UNIFAMAZ) – Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, Reduto, Belém/PA.

9ª Região – CURITIBA/PR:

Colégio Positivo Unidade Ângelo Sampaio – Rua Alferes Ângelo Sampaio, nº 2300, Bigorrilho, Curitiba/PR.

10ª Região – BRASÍLIA/DF:

Centro Educacional Sigma – SGAN Quadra 910, Módulo E, Asa Norte, Brasília/DF.

11ª Região – MANAUS/AM:

Instituto Amazônia de Ensino Superior (IAES) – Avenida Maceió, nº 861, Conjunto Manauense, Adrianópolis, Manaus/AM.

12ª Região – FLORIANÓPOLIS/SC:

Universidade da Polícia Rodoviária Federal (UniPRF) – Rodovia José Carlos Daux (SC 401), km 2,3 Bairro Vargem Pequena, Florianópolis/SC.

13ª Região – JOÃO PESSOA/PB:

Colégio Kairós Altiplano – Avenida Gov. Antonio da Silva Mariz, Portal do Sol, João Pessoa/PB.

14ª Região – PORTO VELHO/RO:

Procuradoria Regional do Trabalho da 14ª Região – Avenida Presidente Dutra, nº 4055, Olaria, Porto Velho/RO.

15ª Região – CAMPINAS/SP:

Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) – Avenida Papa Pio XII, nº 350, Jardim Chapadão, Campinas/SP.

16ª Região – SÃO LUÍS/MA:

Escola Upaon-Açu – Rua Alto Calhau, Alameda D, nº 05, Loteamento Quintandinha, Vinhais, São Luís/MA.

17ª Região – VITÓRIA/ES:

SESI de Jardim da Penha – Avenida Francisco Generoso da Fonseca, n.º 271-75 – Jardim da Penha, Vitória/ES.

18ª Região – GOIÂNIA/GO:

Colégio Marista Goiânia – Avenida 85, nº 1440, Setor Marista, Goiânia/GO.

19ª Região – MACEIÓ/AL:

Colégio Santíssimo Sacramento – Rua Prof. Ângelo Neto, nº 163, Farol, Maceió/AL.

20ª Região – ARACAJU/SE:

Colégio Santanna – Avenida São João Batista, nº 1250, Castelo Branco, Aracaju/SE.

21ª Região – NATAL/RN:

Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª Região – Rua Dr. Poty Nóbrega, nº 1941, Lagoa Nova, Natal/RN.

22ª Região – TERESINA/PI:

Escola de Gestão e Controle do Tribunal de Contas do Estado do Piauí – Avenida Pedro Freitas, nº 2100, Prédio Anexo II, 3º andar, Teresina/PI.

23ª Região – CUIABÁ/MT:

Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso – Rua Diogo Domingos Ferreira, nº 390, Bairro Bandeirantes, Cuiabá/MT.

24ª Região – CAMPO GRANDE/MS:

Instituto Mirim de Campo Grande (IMCG) – Avenida Fabio Zahran, nº 520, Vila Sargento Amaral, Campo Grande/MS.

BOA VISTA/RR:

Tribunal Regional Eleitoral de Roraima – Avenida Juscelino Kubitschek, n° 543, São Pedro, Boa Vista/RR.

MACAPÁ/AP:

Escola Judicial do Tribunal de Justiça do Amapá (TJAP) – Avenida Procópio Rola, nº 2548, Centro, 3º Andar, Macapá/AP.

PALMAS/TO:

Colégio Presbiteriano Mackenzie – Quadra 106 Sul, Alameda 30, Lote 10-A, Palmas/TO.

RIO BRANCO/AC:

Procuradoria da República no Estado do Acre (Auditório) – Alameda Ministro Miguel Ferrante, nº 340, Portal da Amazônia, Rio Branco/AC.

Instruções suplementares serão divulgadas na página do concurso na internet, no endereço eletrônico https://mpt.mp.br/pgt/trabalho-mpt/procurador.

