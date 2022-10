ICMBio divulga terceira chamada de aprovados no concurso de 2022 para o Acre e outros Estados

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) publicou nova chamada para os aprovados do concurso realizado em 2022. Serão novos 14 nomeados, tendo em vista que alguns cargos foram declarados como vagos ou as nomeações tornadas sem efeito. Os novos nomeados serão técnicos ambientais e prestarão serviços nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia em 11 unidades organizacionais do ICMBio. A portaria com os nomes e procedimentos está disponível aqui.

Os servidores nomeados deverão comparecer, impreterivelmente, entre os dias 18 de outubro e 16 de novembro de 2022, munidos de exames médicos. A posse também será neste período e a entrada em exercício ocorre em até 15 dias após a data da posse.