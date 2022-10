Promulgada prorrogação de contratos de analistas do IBGE

Foi publicada nesta quarta-feira (26) a promulgação da Lei 14.461, de 2022, que prorroga por até dois anos os contratos temporários de 393 analistas censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o Censo Demográfico em curso desde agosto deste ano, a norma, resultado da Medida Provisória (MP) 1.125/2022, atende uma demanda por técnicos para “a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

A matéria foi aprovada no Senado em 18 de outubro, com a relatoria do senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR). O parlamentar ressaltou a importância da prorrogação dos contratos para tornar possível o recenseamento, inicialmente previsto para ocorrer em 2020, mas adiado em razão da pandemia de covid-19 e da falta de recursos financeiros.

A expectativa é de que todos os domicílios, nos 5.570 municípios brasileiros, sejam visitados pelos recenseadores.

Fonte: Agência Senado