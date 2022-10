Mostra Seplag de Artes inicia 9ª exposição dia 3 de novembro

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag), em parceria com a Associação dos Artistas Plásticos do Acre (Appa), inaugura na quinta-feira, 3, em Rio Branco, uma nova exposição da Mostra de Artes Seplag, apresentando o artista plástico e escritor Jonsos Nunes Júnior. No vernissage também será lançado o livro Poesia Pandêmica em Defesa da Vida.

Jonsos, que é natural de Salvador na Bahia, reside no Acre desde 2014. É autodidata em artes visuais, poeta e possui graduação em psicologia. Descreve a sua arte como algo sensorial que dialoga com a questão da beleza da natureza. Ele se utiliza de mandalas para compreender os padrões constitutivos da natureza “Eu associo psique humana, a beleza das florestas e a complexidade de tudo isso. Busco despertar os sentidos através da pintura, para que as pessoas tirem suas próprias conclusões de acordo com suas vivências”, afirma.

O sétimo artista visual a participar da mostra traz uma novidade, que é o lançamento do seu primeiro livro Poesia Pandêmica: em Defesa da Vida, apostando na arte como recurso terapêutico que possibilita melhores estratégias de enfrentamento do sofrimento psíquico pessoal e coletivo.

Jones destaca a importância de iniciativas culturais para saúde mental de quem trabalha e frequenta a Seplag: “Ações como essas diminuem a distância entre a arte e as pessoas. Está conectada com o projeto do Glicério Gomes que é o circuito das artes, que é justamente levar exposições em diferentes linguagens artísticas a setores da sociedade ”.

A Mostra Seplag de Artes é uma iniciativa do Departamento de Comunicação e Departamento de Humanização da Seplag, e todas as obras estão disponíveis para aquisição no hall do Palácio das Secretarias até 5 de dezembro.