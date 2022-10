O novo concurso para se rvidor do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) tem previsão orçamentária para 2023.

O anúncio foi feito pelo procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento durante a abertura das comemorações do Dia do Servidor, realizadas na segunda-feira, 24, em Rio Branco.

“A ideia é que nós possamos trabalhar uma carreira atrativa e que estimule quem se dedica e quem tem esse espirito de mudança e de compromisso com o MPAC”, disse o procurador-geral.