Emprego com carteira assinada cresce mas parece estar perdendo fôlego no Acre

O Acre teve um saldo positivo de 752 vagas formais de trabalho em setembro de 2022, após ter obtido um saldo de 887 vagas em agosto. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (26), pelo Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério do Trabalho e da Previdência.

O saldo de setembro foi resultado de 3.780 contratações menos 3.028 de demissões.

No mês de setembro o saldo positivo foi verificado em todas as 27 Unidades Federativas e em todos os 5 grandes grupamentos de atividades econômicas. O maior crescimento ocorreu no setor de Serviços, com saldo de 122.562 postos, com destaque para os subsetores de Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com saldo de 59.210 vagas no mês. O setor do Comércio ficou em segundo lugar, com saldo positivo de 57.974 e a Indústria apresentou o terceiro maior saldo positivo, geração de 56.909 postos. O setor da Construção também registrou saldo positivo, com 31.166 postos e a Agropecuária registrou criação de 9.474 postos.

Nas Unidades da Federação o maior saldo ocorreu em São Paulo, com crescimento de +0,46% (61.167 novos postos) – destaque para o setor de serviços (+33.600) e do comércio (+12.854). Minas Gerais foi o segundo com maior geração, 23.723 novos postos (+0,53%), seguido do Pernambuco, com geração de 20.528 postos (+1,55).

Em breve será publicado o Boletim completo do Boletim do Emprego Formal de Outubro no portal do colegiado.