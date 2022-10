2o turno: 33 comunidades começam a receber urnas no Acre

A distribuição de urnas para os locais de difícil acesso do Acre iniciou nesta terça-feira, 25 – cinco dias antes do pleito do segundo turno. O TRE-AC enviou as primeiras urnas aos locais de difícil acesso e contou com a parceria da Força Aérea Brasileira.

“O TRE-AC não mede esforços para fazer com que as 2.124 urnas eletrônicas que serão utilizadas nestas eleições cheguem a todos os locais de votação, inclusive aos mais distantes do estado. Tarefa que demanda a utilização de caminhonetes traçadas, barcos e até mesmo a locação de aeronaves para enfrentar as dificuldades impostas pelo percurso”, destacou a Diretora-Geral, Rosana Magalhães.

O primeiro local a receber a urna e a equipe que vai trabalhar no próximo domingo, 30, foi a Aldeia Água Viva, em Tarauacá. “Para os locais de difícil acesso, mandamos a urna com certa antecedência para evitarmos imprevistos e depois fazermos a conferência. Nesta terça-feira, conforme o planejamento, as equipes e a urnas das Aldeias Nova Esperança, Água Viva e do Seringal Independência, já foram transportadas”, explicou Leandro Queiroz, chefe do cartório da 5ª Zona Eleitoral – que abrange Tarauacá e Jordão.

No Acre, são 33 locais de difícil acesso que precisam de helicóptero para o transporte das urnas e equipes. Para estas localidades, é deslocado um presidente de mesa e um mesário – que também é responsável por fazer a transmissão via satélite, após o encerramento da votação, dos dados armazenados na urna eletrônica para a central de apuração e totalização dos votos.

“O trabalho é imenso e crítico e envolve ações coordenadas do TRE-AC com todos os cartórios e seus colaboradores. O planejamento minucioso e o acompanhamento pleno da execução são fundamentais para o sucesso do projeto”, concluiu Rosana Magalhães.