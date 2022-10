REFORMA ADMINISTRATIVA: PDT acena com proposta de mudança da Sepa para Secretaria de Desenvolvimento Agrário e agência de fomento no Acre

O principal líder do PDT no Acre, deputado Luiz Tchê disse nesta terça-feira (25) que é preciso aproveitar a reforma administrativa que o governo deve realizar ainda em 2022 para se propor que a Secretaria de Produção e Agronegócio, a Sepa, seja transformada em Secretaria de Desenvolvimento Rural visando ampliar suas áreas de atuação e promover o avanço da agropecuária de modo mais aprofundado.

Ele sugere também a criação de uma agência de fomento para ajudar não somente os produtores rurais e comerciantes. Ele diz que fez contatos com gestores agrários e sugere investimentos em diferentes áreas da agricultura, incluindo a fruticultura.

Essas propostas foram levantadas durante sessão na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (25) em que declarou que lembra bem da primeira vez em que esteve no município de Marechal Thaumaturgo e o que atraiu sua atenção foi o cultivo de tabaco naquela região -uma atividade bem-sucedida que deveria ser melhor aproveitada. O deputado contou que visitou a empresa Souza Cruz, produtora de cigarro, convidando seus diretores para visitar Marechal Thaumaturgo e avaliar a possibilidade de produzir charuto com o fumo do Vale do Juruá.

“Existem 50 famílias produtoras, e 20 estão exportando tabaco”, disse ele, pedindo para que o segmento seja apoiado. “Podemos pensar em colocar emenda para produção do fumo”, disse, citando outras regiões, como Sena Madureira, onde há 70 produtores de tacabo também.

Ele propõe trazer indústria de pequeno porte para alavancar o setor e gerar emprego.

