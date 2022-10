PGR divulga edital do 30º Concurso para cargos de Procurador

EDITAL PGR/MPF Nº 42

30º CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROCURADOR DA REPÚBLICA, DE 24 DE OUTUBRO DE 2022

O PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 35 do Regulamento do Concurso (Resolução CSMPF nº 219, de 26 de agosto de 2022), torna público, para conhecimento dos interessados, que se encontra disponível, na página do concurso para Procurador da República (https://www.mpf.mp.br/concursos/concursos/procuradores), a relação nominal dos candidatos inscritos.

ANTONIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS