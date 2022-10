Escola da Fiocruz tem inscrição aberta até 4 de novembro

A Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz (EPSJV/Fiocruz), está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2023. A Escola oferece 64 vagas em duas habilitações técnicas integradas ao Ensino Médio – Análises Clínicas e Biotecnologia. As inscrições estão abertas de 3 de outubro a 4 de novembro de 2022 e serão feitas pelo site www.processoseletivo.epsjv.fiocruz.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 40,10. É importante ressaltar que mesmo os candidatos que garantiram a isenção para o processo devem realizar a inscrição.

A inscrição deverá ser realizada com o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e do RG, obrigatoriamente do candidato, que deverá se inscrever em um único grupo e habilitação. O candidato poderá alterar a habilitação e o grupo (no caso de ser cotista) até o último dia de inscrição.

Tal como previsto pelas Leis n°12.711/2012 e nº 13.409/2016, a seleção disponibiliza 50% (cinquenta por cento) do total de vagas efetivamente ofertadas aos candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas da rede pública (estadual ou federal).

Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio em Saúde terão duração mínima de quatro anos, em horário integral, com cargas horárias diferenciadas, conforme os planos de curso das habilitações técnicas. O Processo Seletivo é feito exclusivamente por meio de sorteio público a ser realizado no dia 30 de novembro, com transmissão pelo canal da Escola no Youtube. A divulgação dos candidatos aptos à matrícula será divulgada em 15 de dezembro.

A EPSJV fica na Avenida Brasil, 4.365, em Manguinhos. Mais informações no site www.processoseletivo.epsjv.fiocruz.br, pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone (21) 3865-9805.