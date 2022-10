Concurso Minha Rua é Louca pelo Brasil é lançado em Rio Branco

O Concurso Minha Rua é Louca pelo Brasil foi lançado nesta terça-feira, 25, no auditório da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), para eleger e premiar as mais belas ruas decoradas com o tema Copa do Mundo, em Rio Branco e alguns municípios. O evento é fruto de uma parceria entre o governo do Estado, a Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Acre (Federacre) e a Prefeitura de Rio Branco.

Para os interessados em participar da competição, as inscrições terão início a partir desta quarta-feira, 26, na sede da Acisa. Nesta edição, a ação tem como diferencial a inclusão de condomínios, e de algumas cidades do interior. As premiações ocorrerão a cada jogo do Brasil, quando a vencedora irá receber kits esportivos no valor de R$ 2 mil e um kit churrasco. Já na grande final, as ruas selecionadas irão concorrer a uma moto 0 km.

Representando o governo, o chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni, agradeceu a parceria e destacou que a realização da Expoacre 2022 marcou o recomeço de negócios e festividades, após os dois anos de pandemia, e que o concurso promovido vem selar este novo caminho.

“Esse concurso é importante porque visa promover a união entre os bairros e uma competição saudável em nossa cidade”, ressaltou Donadonni.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, frisou que a ação é uma forma de despertar um clima festivo, após o período dramático da pandemia. “Esse projeto entre o governo do estado, prefeitura, associação comercial, enfim, toda a comunidade, não tenho dúvidas, é uma forma de alegrar o nosso coração”, destacou.

O presidente da Acisa, Marcelo Moura, destacou que a campanha lançada envolve toda a comunidade da capital, sendo ativada em alguns municípios por meio da Federacre. A ideia é trazer engajamento nesse momento de festa, após a pandemia. “A Acisa tem essa visão, essa tradição, e este ano voltamos a fazer a campanha em prol da coletividade, do aquecimento da economia, da confraternização da nossa população e que consigamos ter momentos mais felizes de comemoração”, ressaltou Moura.