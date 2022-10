Amazônia Azul Tecnologias de Defesa convoca aprovados

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 12/2022

CONCURSO PÚBLICO AMAZUL/INSTITUTO SELECON – 1/2022

A Gerente de Desenvolvimento de Pessoas da AMAZONIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A.-AMAZUL, no uso de suas atribuições legais, em decorrência dos pedidos de final de fila de candidatos convocados, torna pública a convocação dos classificados em posição imediatamente subsequente, no concurso público homologado pelo Edital nº 01/2022, em 09 de junho de 2022, conforme ordem de classificação.

1. Relação de candidatos convocados, conforme ordem de classificação:

Cargo: ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA

1.1 ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS:

5º Manuel Barao Rodrigues Soldado

Cargo: ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA

1.2 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO MECÂNICO:

35º Caroline Vaz Carneiro

1.3 ESPECIALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA – ENGENHEIRO MECÂNICO (vagas reservadas para PPP):

9º Luiz Cláudio Pacheco dos Santos Júnior

2. Os candidatos relacionados neste edital deverão comparecer no endereço, data e horários encaminhados via e-mail e whatsapp para: a) apresentação e entrega dos documentos exigidos no item 4.1.3 do Edital regulador do Concurso (original e cópia) b) agendamento para a realização dos exames admissionais; e c) o candidato deverá entregar o Curriculum Vitae.

3. O não comparecimento do candidato na data definida e a não apresentação de qualquer um dos documentos exigidos para a contratação implicara na exclusão em caráter irrevogável e irretratável do concurso público.

São Paulo – SP, 25 de outubro de 2022.

DANIELA AMORIM FERREIRA

Gerente de Desenvolvimento de Pessoas