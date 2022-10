Rio Branco recebe selo de cidade inteligente e conectada

A atual gestão da Prefeitura de Rio Branco segue colhendo bons frutos de sua atuação no município. A mais recente, foi o Selo Connected Smart Cities 2022, que tem como objetivo incentivar o desenvolvimento e reconhecer as boas práticas em cidades inteligentes do Brasil.

O recebimento do Selo reafirma o compromisso da gestão em transformar, cada vez mais, Rio Branco em uma cidade moderna e desenvolvida, a partir dos moldes de uma cidade inteligente.

A secretária municipal de Planejamento, Neiva Tessinari, explicou que, atualmente, Rio Branco possui 15 antenas de 5G instaladas e, por isso, no início do mês foi premiada com o terceiro lugar no Movimento Antene-se, que visa espalhar a conectividade pelas capitais. Além disso, reforçou que o Selo também contribui para o desenvolvimento de Rio Branco.

“Esse reconhecimento nacional comprova que Rio Branco está, definitivamente, se tornando uma cidade inteligente, com uma legislação pronta para atração de empresas e desburocratização municipal, isso é um avanço para o nosso município”, disse.

A avaliação para ganhar o Selo, acontece através do nível de envolvimento das cidades brasileiras em cinco dimensões. Sendo elas: planejamento da cidade Inteligente, governança da cidade inteligente, ecossistema de inovação, planejamento de Infraestruturas e serviços de TIC e maturidade para parcerias.

A avaliação leva em consideração, também, a tendência de evolução no Ranking Connected Smart Cities, identificando o reflexo de boas práticas nos indicadores da cidade.