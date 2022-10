Nova carteira de identidade é feita por agendamento; saiba +

A nova carteira de identidade já está sendo emitida nas três Centrais de Atendimento, OCA Rio Branco, Xapuri e Cruzeiro do Sul. Na capital, o serviço continua sendo feito de forma agendada, por meio do site do Instituto de Identificação, todas as sextas e terças-feiras, às 8h, disponível em: https://idpol.ac.gov.br/services/Agendamento

Além do CPF, a Certidão de Nascimento ou Casamento, original, continua sendo a documentação obrigatória para emitir a Carteira de Identidade.

Para fazer o RG nacional é necessário que o CPF não tenha nenhuma pendência junto à Receita Federal.