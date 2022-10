ONG do Acre entre as 100 melhores do Brasil em 2022

O Prêmio Melhores ONGs acaba de anunciar as 100 organizações brasileiras do terceiro setor vencedoras em 2022 e a SOS Amazônia é uma delas. Na lista, que já está disponível no site www.premiomelhores.org, é possível conhecer o nome das organizações reconhecidas por suas boas práticas em quesitos como governança, transparência, comunicação e financiamento. O Prêmio Melhores ONGs é realizado pelo Instituto O Mundo que Queremos, pelo Instituto Doar e pelo Ambev VOA, com apoio de pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas (FGV), do Instituto Humanize e da Fundação Toyota do Brasil.

“Pela terceira vez, recebemos este reconhecimento e ele chega até nós como estímulo para seguir nossa missão em defesa da Amazônia e da sustentabilidade. Reforça o pensamento de que estamos no caminho certo e o compromisso com a causa ambiental”, conta Álisson Maranho, diretor técnico da SOS Amazônia.

Os destaques nas categorias especiais serão conhecidos durante a cerimônia oficial de premiação, que este ano volta a ser presencial e já está marcada para o dia 25 de novembro, no Unibes Cultural, em São Paulo. Além das 100 melhores, serão premiadas as melhores ONGs por estado, por causa, as dez melhores de pequeno porte e a melhor entre elas.

“A lista das 100 Melhores ONGs é uma homenagem às organizações que conseguiram atingir o grau mais alto de gestão e eficiência para ajudar a sociedade em suas causas. Elas são feitas de pessoas que tiveram a determinação e a liberdade para atuar em prol de uma causa justa”, afirma Alexandre Mansur, diretor de projetos do O Mundo Que Queremos. Ele ressalta que, essas organizações, com sua diversidade de áreas de atuação, mostram o papel fundamental que os cidadãos têm numa democracia para se reunir e atuar para melhorar a sociedade e o meio ambiente.

Finalistas serão anunciadas no Fiis

Este ano, o Prêmio Melhores ONGs também vai participar do Festival Internacional de Inovação Social (Fiis), realizado no dia 22 de outubro, às 10h30, no Auditório do Ibirapuera, em São Paulo. Durante o evento, a iniciativa Prêmio Melhores ONGs reúne outras organizações para uma conversa sobre o que está sendo feito para estimular as doações no Brasil.

Na ocasião, serão anunciadas as finalistas das categorias especiais. Também será lançada, oficialmente, a tradicional plataforma para ajudar as 100 organizações que foram destaque a captar doações. A ferramenta possibilita que qualquer pessoa doe online diretamente para qualquer uma das 100 ONGs vencedoras.

“Se as pessoas não doavam porque não sabiam para quem doar, agora não tem mais desculpa”, afirma Marcelo Estraviz, diretor do Instituto Doar, um dos organizadores do Prêmio. “Estamos felizes de poder voltar ao presencial e celebrar juntos”, completa.

O Prêmio

Desde 2017, o Prêmio Melhores ONGs reconhece o trabalho fundamental prestado pelas instituições não-governamentais no Brasil e também funciona como um farol para orientar doações. Além disso, incentiva boas práticas, contribuindo também para a melhoria na gestão de todas as participantes, incluindo as que não são premiadas, que também recebem um feedback detalhado da avaliação.