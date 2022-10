Região Norte: veja a lista de concursos abertos atualmente

Os estados do Norte do Brasil estão com, pelo menos, 1.355 vagas abertas em diversos municípios. Os salários iniciais podem chegar a R$ 12 mil.

São oportunidades imediatas, além de cadastro de reserva, para todos os níveis de escolaridade, distribuídas entre diferentes especialidades!

Veja onde estão as vagas:

https://www.qconcursos.com/noticias/concursos-norte?utm_source=newsletter-regiao&utm_medium=email&utm_campaign=nutricao-trafego-noticia&utm_term=traffic-channels&utm_content=oportunidades&utm_source=Iterable&utm_medium=email&utm_campaign=nutricao-trafego-noticia